B2看到「王子不倫戀」很驚訝 感嘆棒棒堂「合體不易」

B2看到新聞跟大家一樣驚訝。翻攝Instagram @b2_studio、王子 邱勝翊臉書

藝人王子（邱勝翊）被指介入粿粿與丈夫范姜彥豐的婚姻，引發外界熱議。王子於29日火速親自發文道歉，坦承在女方離婚過程中「超過朋友界線」，並向當事人及受影響者致歉，強調自己「不是破壞家庭關係的人」。今（30日）《模范棒棒堂》製作人B2（陳彥銘）受訪表示，看到新聞時跟大眾一樣震驚。

B2哥表示，當年《模范棒棒堂》錄影時，其實跟底迪們不太會有接觸，B2單純負責製作內容，底迪們有專門的經紀團隊管理，發片又是另一組負責的人員，跟六棒很多年沒聯絡了，開玩笑說大概十幾年了吧。至於往子介入粿粿、范姜彥豐的婚姻一事，B2表示跟大家一樣，就是很震驚。印象中的王子就是當時還是小孩子，還在抓頭髮那時候，就是他們只要把表演做好就好。

B2分享找薔薔加入《小姐不熙娣》的契機。翻攝陳彥銘臉書

在電視圈多年，被問及當時六棒在KKBOX 風雲榜合體的表演看了會不會很感動，B2表示，當時在國外出國，所以沒看，對合體其實沒有太大感受，可能在圈子待久習慣了，談不上感動，不過知道他們要合體是很開心的，想說：「欸，要合體了！」因為知道他們要合體並不容易。

《小姐不熙娣》今日舉辦記者會，宣布薔薔加入代班主持群，B2分享，希望能夠強化數位、網路的部分，每次薔薔來的內容在網路播出的反應都很不錯，所以討論過後決定找薔薔加入。



