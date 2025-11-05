B2納28名啦啦隊女孩 違反規定恐求償百萬！出手身家調查

記者鍾智凱／台北報導

製作人B2開節目（圖／資料照）

製作人B2今出席啦啦隊節目記者會，他透露徵選啦啦隊女孩的規則，會進行身家調查，有些女孩說收入來源含糊交代，這種就會被淘汰，尤其希望女孩不要有醜聞，至於戀愛則是防不勝防。

B2表示節目錄影的時候，樓上突然起了火災，當下感到驚訝，主持人銀赫來到台灣，也趕緊疏散到外頭，不過整體仍然是相當的冷靜迅速處理，也讓B2感到印象深刻，這次節目也請到曾上《中文怪物》的麻由來擔任其中的助理主持人之一。

而昨王子（邱勝翊）發聲明向粿粿與范姜彥峰致歉，過往B2曾製作《模範棒棒堂》，他表示只是在製作端有合作，沒有跟王子有經紀上的合作，昨天因剛下飛機，還沒完整看到聲明。

製作人B2、海選主持人麻由同台。（圖／緯來電視網提供）

對於目前這28位啦啦隊女孩的選拔規則，最後會選10位出道，B2強調都有問過女孩們的私生活，如果有比較不好的，就會先淘汰掉，據知應該都還未生過小孩，《宇宙啦啦隊》中也有提及如果有違反或讓節目形象受損，將會求償百萬不等金額。

