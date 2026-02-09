〈Baby Powder〉原唱是她 Jenevieve挾破億點擊5月襲台

Jenevieve將於5月24日來台開唱。So Wonderful提供



邁阿密R&B 新星Jenevieve以〈Baby Powder〉累積破億點擊，艾爾頓強（Elton John）曾多次在廣播節目《Rocket Hour》中播放並推薦她的作品，5月24日她將在台北SUB LIVE舉行「The CRYSALIS Tour」個人專場演出，讓台灣樂迷近距離感受她完美平衡復古與摩登的音樂魔力。

Jenevieve擁有古巴與巴哈馬血統，出生於芭蕾舞世家的她自幼在節奏與肢體張力中成長，2020 年以〈Medallion〉正式出道，隨即以〈Baby Powder〉迅速竄紅，被樂評譽為「新世代的Old Soul」；2021年她發行首張專輯《Division》獲Pitchfork、Rolling Stone等權威音樂媒體一致好評；2022年推出的EP《Rendezvous》更拓展音樂風格，也讓她受邀擔任紀維昂（GIVĒON）北美巡演的開場嘉賓。

去年Jenevieve推出第2張專輯《Crysalis》，延續夢幻、柔美的聲線，同時加入更豐富的音樂語言，身兼歌手兼創作人的她持續透過作品探索情感與自我，「The CRYSALIS Tour」即起至2月11日開放優先購票登記，優先購票時間為 2月12日中午12點至13日中午12點；2月24日下午1點於TicketPlus遠大售票系統開賣。

