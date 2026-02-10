〈Baby Powder〉破億播放！R&B新星女神官宣來台 5/24空降台北開唱

記者王培驊／台北報導

美國 R&B 新星 Jenevieve即將來台。（圖／So Wonderful 提供）

以 R&B 神曲〈Baby Powder〉席捲全球、累積播放次數破億的美國 R&B 新星 Jenevieve，正式宣布將於 5 月 24 日在台北 SUB LIVE 舉行個人專場演出。融合復古情懷與摩登靈魂的音樂風格，加上她招牌的柔順聲線，Jenevieve 獨有的音樂時空，終於將首度呈現給台北的樂迷。

來自邁阿密的 Jenevieve，擁有古巴與巴哈馬血統，豐富的文化背景為她的作品注入迷人的律動感。出生於芭蕾舞世家的她，自幼在節奏與肢體張力中成長，這份優雅也自然流露在她層次分明的唱腔之中。2020 年，她以單曲〈Medallion〉正式出道，隨即憑藉糅合 90 年代靈魂質地與當代 R&B 色彩的〈Baby Powder〉迅速竄紅，不僅成為當代 R&B 不可忽視的新勢力，也被樂評譽為「新世代的 Old Soul」。這樣獨特的音樂品味也獲得許多樂壇前輩肯定，傳奇音樂人 Elton John 便曾多次在廣播節目《Rocket Hour》中播放並推薦她的作品，讓更多樂迷認識這位值得關注的 R&B 新聲。

2021 年發行的首張專輯《Division》，融合靈魂、節奏藍調與 City Pop 的夢幻氣息，憑藉紮實的情感表現與精緻的編曲，獲得 Pitchfork、Rolling Stone 等權威音樂媒體一致好評。2022 年推出的 EP《Rendezvous》，進一步拓展她音樂風格，也讓她受邀擔任 Givēon 北美巡演的開場嘉賓，讓更多的觀眾親眼見識她在舞台上的魅力。

2025 年，Jenevieve 再次回歸，推出第二張正式專輯《Crysalis》。作品延續她夢幻、柔美的聲線，同時加入更豐富的音樂語言。從 Neo-Soul 風格的抒情歌，到帶有 Disco 與 Pop 元素的節奏感作品，交疊出成熟卻不失個性的音樂面貌，更呈現出她更自在的創作狀態。Jenevieve 的聲音特質常被形容為 「夢幻又深情」，她能在低沉情歌與溫柔節奏間自如切換，歌詞談及愛情、失落與成長，使她的作品對於新世代的 R&B 聽眾而言，既熟悉又充滿新鮮感。作為歌手兼創作人，她持續透過作品探索情感與自我，形塑出鮮明而高度辨識的風格。

這次專場台灣樂迷將近距離感受這位被譽為「新世代 Old Soul」的女聲，感受她完美平衡復古與摩登的音樂魔力。活動即日起至 2/11 開放優先購票登記，優先購票時間為 2/12 中午 12 點至 2/13 中午 12 點；2/24 下午 1 點於 TicketPlus 遠大售票系統正式開賣。

優先購登記頁面：https://lihi.cc/gc6dZ

更多活動與售票資訊，請關注主辦單位 @sowonderful.asia 社群平台。

Jenevieve – The CRYSALIS Tour – Worldwide 台北站

票券啟售 TICKET OPEN｜2026 年 2 月 24 日 | 下午 1 點

活動日期 EVENT DATE｜2026 年 5 月 24 日

演出地點 VENUE｜SUB LIVE (台北市南港區市民大道八段99號)

票價 TICKET PRICE｜

▮ 1F全站席 NT$2,480

▮ 2F全站席 NT$1,980

▮ 愛心/陪同席 NT$1,000

購票連結：https://lihi.cc/pPPoy

