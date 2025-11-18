「Baby Shark」破160億次點閱 創作公司在南韓掛牌上市

就是這麼中毒又洗腦的旋律和歌詞，鯊魚寶寶紅遍全球，點閱率飆破160億次。

公司創辦人兼代表金敏錫表示，「我們透過碰碰狐、鯊魚寶寶、貝貝彬、Sillook、月亮鯊魚等多元IP，以25種語言，遍及全球244個國家與地區，長年陪伴世界各地民眾的日常生活。」

不只鯊魚寶紅遍半邊天，碰碰狐旗下許多大IP也席捲學齡前市場，近年更將觸角伸入更多元的媒體製作，持續推出爆款角色。

公司創辦人兼代表金敏錫指出，「藉由全球化策略，我們不只透過內容帶來娛樂，也跨越平台與產業的邊界，開啟新的可能性，包括全球YouTube點閱率第一，11個國家Netflix排行榜第一，成功進入Billboard熱門前百大，以及入選TIME百大企業等，為內容產業創下多項里程碑。」

想要拓展全球市場，碰碰狐18日在南韓掛牌上市募資，這次IPO發行價訂在38000韓元，但市場反應超火熱，投資人申購數量超過發行股數的600多倍，股價更是開盤就跳漲。專家分析碰碰狐主打製播洗腦風短影音，在多個平台上推播，旋律走紅就透過廣告、串流版稅、周邊商品等多管道獲利，未來股價是否能穩定看俏，就看企業能否持續變現創意，根據彭博推算，合資開公司的金敏錫家族，目前資產已經突破2800億韓元，超過新台幣66億元。