Baby Shark：90秒短片如何締造4億美元商業帝國和YouTube流量之王

「鯊魚寶寶」不只迷倒全球無數幼兒，也同時「恐怖襲擊」了全世界的大人，更為其創作者奠定了一個價值數億美元的媒體商業帝國。 [Getty Images]

當金玟錫（Kim Min-seok）2016年6月決定上載一段90秒的兒童歌曲短片時，他完全沒想到自己即將釋放出一頭何等怪物。

這段影片後來成為全球現象，鯊魚舞（《Baby Shark Dance》）在YouTube累積超過160億次觀看——成為YouTube有史以來觀看次數最多的影片。

那首歌就是令人洗腦到極點的「鯊魚寶寶」（Baby Shark）。

它不只迷倒全球無數幼兒，也同時「恐怖襲擊」了全世界的大人，更為其創作者、韓國兒童教育娛樂品牌「碰碰狐」（Pinkfong）奠定了一個價值數億美元的媒體商業帝國。

「我們當時完全沒想到它會從我們其他內容中脫穎而出。」碰碰狐執行長金玟錫在首爾總部接受BBC訪問時表示。

金先生又說，「但回頭看，它確實成為了我們邁向全球的重要轉捩點。」

週二（11月18日），這段旅程迎來新里程碑——碰碰狐正式在韓國掛牌上市，首日股價上漲超過9%，公司估值超過4億美元（約3.04億英鎊）。

碰碰狐公司股票在韓國上市。 [Getty Images]

「我們當時連發薪水都不敢期待」

該公司最初於2010年創立，名為SmartStudy，專門製作0-12歲兒童的數位內容。創辦之初只有三名員工，包括金玟錫與技術長孫東佑（Dongwoo Son，音譯）。

「當時的辦公室非常小——比現在這間會議室還小。」金玟錫回憶時，一邊比劃著他正在視訊的會議室。

小到「我們當時根本不敢期待有薪水」，他透過翻譯笑著說。

公司於2022年改名為The Pinkfong Company，靈感來自早期卡通中那隻活潑好奇的粉紅狐狸角色。 [Getty Images]

碰碰狐公司經歷多次重大轉型，包括將目標客群鎖定在幼兒階段。

員工數成長到約100人，內容也轉向更簡單、以學習為主的遊戲與影片。「正是在那個時候，《Baby Shark》誕生了。」金先生說。

公司自2022年起正式定名為The Pinkfong Company，名稱源自早期卡通中那隻活潑好奇的狐狸角色。

如今公司已有約340名員工，在東京、上海與洛杉磯均設有辦公室。

瞬間爆紅

《Baby Shark》的歌曲據信起源於1970年代的美國，常在兒童夏令營中被唱起。這首不斷重複「Baby shark, doo doo doo doo doo doo」的歌曲，「對小朋友極具吸引力，但對大人來說可能很惱人」。新加坡南洋理工大學媒體分析師周凱文（Kevin Chew，音譯）表示。

金玟錫也非常清楚這首歌有多「洗腦」：「就像K-pop歌曲一樣，節奏明快、富有節奏感，而且會上癮，」他說。他同意這首歌還帶有「口號式」的吟唱效果，讓小朋友極易記住。

但這首歌並非一上線就爆紅，而是在東南亞的兒童活動中加入舞蹈動作後，才逐漸在全球發酵。彼時，大人小孩一起跳舞的影片開始在網路上瘋傳，短片正式引爆。

「當時公司裡充滿嘉年華般的氣氛，大家盯著觀看數字飆升。」金先生向BBC回憶道。

2020年11月，《Baby Shark》正式登上YouTube史上最多人觀看影片的寶座。在影片爆紅後的頭幾年，它貢獻了公司約一半的營收，並成為後續內容與周邊商品的跳板，金敏錫說。

2019年，碰碰狐曾被美國作曲家控告抄襲，但韓國最高法院最終駁回訴訟，認定其版本源自公共領域的民謠。

這場勝訴讓金先生的公司士氣大振，也為此次上市增添助力。他表示上市申請早在判決前就已提交。

挑戰仍在

碰碰狐其他的IP商品如Bebefinn與Sealook正快速成長，但公司必須證明自己並非僅靠《鯊魚寶寶》一支獨秀，韓國大學商學院講師金慜貞(Ming Jung Kim）表示。

金教授還向BBC分析，幼兒客群的一大優勢在於，他們會反覆觀看同一部影片。

執行長金玟錫則強調，公司絕對能超越《Baby Shark》（目前約佔公司營收四分之一），而Bebefinn已後來居上，貢獻約40%的收入。

一位有兩個孩子的家長向BBC表示，他們一家對碰碰狐出品的影片評價兩極。

雙寶爸納希夫（Saleem Nashef）稱他很欣賞內容的教育性，但太太覺得《Baby Shark》「對小孩太過刺激」。不過這首神曲顯然無法逃避——他即將滿三歲的女兒，生日派對主題仍是Baby Shark。

金教授還說，碰碰狐能否再創造出另一個具備同等商業號召力的角色，目前仍是未知數。

事實上，該公司上市首日即募得近5200萬美元，金玟錫表示，將把資金用於擴充電影與角色陣容。

未來，該公司也希望成為「數位驅動」的內容創作者，利用觀看行為等數據來塑造新作品。「碰碰狐已經達成許多創作者夢寐以求的成就。」金玟錫告訴BBC。

但現在，該公司必須向投資人證明：自己絕非曇花一現的短暫商業奇蹟。

BBC播客欄目 Asia Specific 記者李來玹（Rachel Lee）亦協助報導。