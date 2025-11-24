Baby Shark：90秒短片如何締造4億美元商業帝國和YouTube流量之王
當金玟錫（Kim Min-seok）2016年6月決定上載一段90秒的兒童歌曲短片時，他完全沒想到自己即將釋放出一頭何等怪物。
這段影片後來成為全球現象，鯊魚舞（《Baby Shark Dance》）在YouTube累積超過160億次觀看——成為YouTube有史以來觀看次數最多的影片。
那首歌就是令人洗腦到極點的「鯊魚寶寶」（Baby Shark）。
它不只迷倒全球無數幼兒，也同時「恐怖襲擊」了全世界的大人，更為其創作者、韓國兒童教育娛樂品牌「碰碰狐」（Pinkfong）奠定了一個價值數億美元的媒體商業帝國。
「我們當時完全沒想到它會從我們其他內容中脫穎而出。」碰碰狐執行長金玟錫在首爾總部接受BBC訪問時表示。
金先生又說，「但回頭看，它確實成為了我們邁向全球的重要轉捩點。」
週二（11月18日），這段旅程迎來新里程碑——碰碰狐正式在韓國掛牌上市，首日股價上漲超過9%，公司估值超過4億美元（約3.04億英鎊）。
「我們當時連發薪水都不敢期待」
該公司最初於2010年創立，名為SmartStudy，專門製作0-12歲兒童的數位內容。創辦之初只有三名員工，包括金玟錫與技術長孫東佑（Dongwoo Son，音譯）。
「當時的辦公室非常小——比現在這間會議室還小。」金玟錫回憶時，一邊比劃著他正在視訊的會議室。
小到「我們當時根本不敢期待有薪水」，他透過翻譯笑著說。
碰碰狐公司經歷多次重大轉型，包括將目標客群鎖定在幼兒階段。
員工數成長到約100人，內容也轉向更簡單、以學習為主的遊戲與影片。「正是在那個時候，《Baby Shark》誕生了。」金先生說。
公司自2022年起正式定名為The Pinkfong Company，名稱源自早期卡通中那隻活潑好奇的狐狸角色。
如今公司已有約340名員工，在東京、上海與洛杉磯均設有辦公室。
瞬間爆紅
《Baby Shark》的歌曲據信起源於1970年代的美國，常在兒童夏令營中被唱起。這首不斷重複「Baby shark, doo doo doo doo doo doo」的歌曲，「對小朋友極具吸引力，但對大人來說可能很惱人」。新加坡南洋理工大學媒體分析師周凱文（Kevin Chew，音譯）表示。
金玟錫也非常清楚這首歌有多「洗腦」：「就像K-pop歌曲一樣，節奏明快、富有節奏感，而且會上癮，」他說。他同意這首歌還帶有「口號式」的吟唱效果，讓小朋友極易記住。
但這首歌並非一上線就爆紅，而是在東南亞的兒童活動中加入舞蹈動作後，才逐漸在全球發酵。彼時，大人小孩一起跳舞的影片開始在網路上瘋傳，短片正式引爆。
「當時公司裡充滿嘉年華般的氣氛，大家盯著觀看數字飆升。」金先生向BBC回憶道。
2020年11月，《Baby Shark》正式登上YouTube史上最多人觀看影片的寶座。在影片爆紅後的頭幾年，它貢獻了公司約一半的營收，並成為後續內容與周邊商品的跳板，金敏錫說。
2019年，碰碰狐曾被美國作曲家控告抄襲，但韓國最高法院最終駁回訴訟，認定其版本源自公共領域的民謠。
這場勝訴讓金先生的公司士氣大振，也為此次上市增添助力。他表示上市申請早在判決前就已提交。
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
挑戰仍在
碰碰狐其他的IP商品如Bebefinn與Sealook正快速成長，但公司必須證明自己並非僅靠《鯊魚寶寶》一支獨秀，韓國大學商學院講師金慜貞(Ming Jung Kim）表示。
金教授還向BBC分析，幼兒客群的一大優勢在於，他們會反覆觀看同一部影片。
執行長金玟錫則強調，公司絕對能超越《Baby Shark》（目前約佔公司營收四分之一），而Bebefinn已後來居上，貢獻約40%的收入。
一位有兩個孩子的家長向BBC表示，他們一家對碰碰狐出品的影片評價兩極。
雙寶爸納希夫（Saleem Nashef）稱他很欣賞內容的教育性，但太太覺得《Baby Shark》「對小孩太過刺激」。不過這首神曲顯然無法逃避——他即將滿三歲的女兒，生日派對主題仍是Baby Shark。
金教授還說，碰碰狐能否再創造出另一個具備同等商業號召力的角色，目前仍是未知數。
事實上，該公司上市首日即募得近5200萬美元，金玟錫表示，將把資金用於擴充電影與角色陣容。
未來，該公司也希望成為「數位驅動」的內容創作者，利用觀看行為等數據來塑造新作品。「碰碰狐已經達成許多創作者夢寐以求的成就。」金玟錫告訴BBC。
但現在，該公司必須向投資人證明：自己絕非曇花一現的短暫商業奇蹟。
BBC播客欄目 Asia Specific 記者李來玹（Rachel Lee）亦協助報導。
其他人也在看
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 12 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
不怕被刪了！ 范冰冰IG深夜曬金馬獎座訴心聲：關關難過關關過
中國女星范冰冰在22日的金馬獎頒獎典禮中，以馬來西亞電影《地母》勇奪最佳女主角，但因為她過去在中國曾涉逃漏稅，且中國因政治因素阻擋中國電影人參加台灣主辦的金馬獎，她得獎的消息在中國的網路社群幾乎完全不見蹤跡，就連她自己發文說吃大閘蟹慶祝，貼文也默默消失。23日深夜，她在Instagram和Threads等國際社群平台打破沉默，訴說自己的得獎心聲，除了感謝導演張吉安，也對自己喊話：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 15 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 9 小時前
密度比監獄高！陳為民貼「台灣測速照相地圖」怒批：國恥
藝人陳為民時常在社群媒體和粉絲分享生活日常，除此之外他還是一名不折不扣的重機迷，曾多次騎重機完成24小時的環島紀錄。今（23）日他在臉書上貼出一張「台灣測速照相」地圖，形容密集程度「比軍事基地和監獄密度都高」，貼文發出後，引發網友們熱議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／子瑜絕美高馬尾新造型亮相 喊話ONCE: 心意我感受到了
【緯來新聞網】韓國人氣女團TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，2場演出吸引共 11 萬⼈到緯來新聞網 ・ 12 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 1 小時前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 14 小時前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 1 天前
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人大讚「這就是金馬獎的價值，只看演技頒獎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 3 天前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前