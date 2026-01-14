BABYMONSTER來台開唱被砸畫板 YG發聲了！網搖頭：丟臉到國際

【緯來新聞網】南韓人氣女團BABYMONSTER本月2、3日在台北小巨蛋舉行粉絲見面會，不料在花車飯撒環節時，卻發生意外，有粉絲竟直接朝車上丟東西，結果砸中成員Ahyeon（鄭雅譞），引發大批網友憤怒。對此，YG娛樂今（14日）發表「觀眾禮儀」聲明，掀起熱議。

BABYMONSTER本月2、3日來台舉行粉絲見面會。（圖／翻攝自BABYMONSTER臉書）

在3日的見面會上，BABYMONSTER搭乘花車遶場，向粉絲送上簽名球，原本是想增加和粉絲近距離互動，沒想到有人為了把禮物畫板交給成員，竟直接朝花車上丟，結果砸中Ahyeon，也嚇到一旁的Chiquita，事件曝光在網路引發軒然大波。



事後丟禮物的小粉絲的母親在社群媒體發文道歉，自責「沒有想清楚就讓孩子離開我的身邊，幫助人」，並表示將寫信到YG表達歉意。如今過了11天，YG娛樂今天在「全球粉絲社群平台」Weverse發公告，為了確保有愉快的演唱會體驗，請遵守觀眾禮儀。

廣告 廣告

YG發聲明，禁止觀眾在演出期間將物品丟到舞台上。（圖／翻攝自BABYMONSTER weverse）

其中，第4點為「保障藝人和觀眾的安全」，強調禁止丟擲物品，內容提到在表演期間將任何物品投擲到舞台上會威脅藝人的安全，請勿這樣做，發現任何人從事此類行為，可能會被要求立即離開場地，並可能會被限制參加未來的活動。



有網友在Threads分享該則聲明，痛批「真的是丟臉到國際」，引發其他網友討論，「這下好了丟臉丟到國外去了，管不了手可以直接離場真的」、「台灣人好丟臉啊」、「很好啊限制終生不能看演唱會」、「真的不知道該說什麼，唉」、「然後就是台灣場不會再有花車」。

更多緯來新聞網報導

虎航夏季機票單程未稅799元起 迎普發1萬訂單滿額再送500回饋金

《誰是被害者2》北影大銀幕首映 張孝全想靠辦兇案瘦身