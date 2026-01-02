BABYMONSTER台北開唱「維安升級」！警加派40人戒備 主辦設13道安檢門

記者王培驊／台北報導

南韓女團BABYMONSTER在台北小巨蛋開唱，現場維安升級。（圖／讀者提供）

南韓女團BABYMONSTER今（2）日起一連兩天在台北小巨蛋舉辦「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT和粉絲見面，吸引大批歌迷湧入。由於單場進場人數高達1.2萬人，加上近期社會安全事件引發警戒，警方與主辦單位同步升級維安措施，現場可見警力部署，力求演出順利進行。

根據消息指出，台北市警察局松山分局，為確保活動安全並防堵黃牛亂象，特別加派40名警力進駐支援，除制服警力外，也安排刑警在場內外巡查。場外共設置13道安檢門，每一道皆有警力駐守，入場民眾完成基本檢查後，還需再通過金屬探測儀，場內外動線與周邊區域同步加強巡邏。

BABYMONSTER來台開唱。（圖／翻攝自官網）

除演唱會人潮眾多外，日前發生的公共安全事件也讓整體警戒等級提升，因此在大型活動上更加謹慎部署，希望讓歌迷能在安心的環境下觀賞演出。BABYMONSTER此次來台舉辦見面會，連續兩天共吸引約2.4萬名粉絲朝聖。團體原由Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rami、Rora、Chiquita七名成員組成，不過成員Rami因氣胸及健康因素暫停參與巡迴演出，此次來台由其餘六名成員登台。

為迎接BABYMONSTER來台，台北市觀傳局也攜手相關單位推出多項限定應援活動，包括台北捷運公司打造的「BABYMONSTER專屬應援捷運車廂」，車廂內佈滿成員視覺設計，讓粉絲在通勤途中就能感受演唱會氛圍；歌迷也可透過捷運Go App即時查詢限定列車動向。

此外，捷運小巨蛋站於1月2日至3日推出限定站內廣播，每20分鐘播放BABYMONSTER熱門歌曲，替前往演唱會的歌迷增添驚喜。在演出熱潮與維安升級並行下，警方與主辦單位皆呼籲民眾配合安檢措施，共同維護活動秩序與安全。

