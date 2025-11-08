BABYMONSTER宣布2026小巨蛋開唱！連唱2天 座位票價公布

BABYMONSTER明年1月2、3日將站上台北小巨蛋一連兩天開唱。（翻攝BABYMONSTER X）

2026台北小巨蛋第一組開唱韓團曝光，韓國超人氣女團BABYMONSTER氣勢延燒亞洲，繼千葉、名古屋、東京、神戶與曼谷後，宣布將於明年1月2、3日連兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」台北站，這不僅是她們首度進軍該場地，也將成為2026年第一組登上小巨蛋開唱的韓星。

BABYMONSTER出道三年火力全開。（翻攝BABYMONSTER X）

BABYMONSTER今年火力全開，9月剛結束為期八個月的世界巡演，10月推出全新迷你二輯《WE GO UP》，11月19日更將公開收錄曲〈PSYCHO〉MV。這首作品融合嘻哈、舞曲與搖滾元素，以厚重低音與中毒旋律打造強烈衝擊感，歌詞從不同角度詮釋「PSYCHO（瘋狂）」的意象，呈現出與主打歌〈WE GO UP〉截然不同的氛圍，也再次展現團體鮮明的嘻哈態度。

YG娛樂先前陸續釋出多張引發熱議的神秘預告，包括印有「EVER DREAM THIS GIRL?」字樣的黑白雜訊肖像、戴著面具與紅髮造型的神祕人物等異色影像，緊接著公開以紅唇為主題的「PSYCHO M/V ANNOUNCEMENT」海報，正式揭曉MV上線時間。隨著懸疑式宣傳進入尾聲，讓粉絲好奇已久的謎底終於揭曉。BABYMONSTER繼2024年唱進台北流行音樂中心、2025年登上林口體育館後，2026年再度回歸，首度攻蛋，氣勢延續。

「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」座位票價圖。（超級圓頂提供）

「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」台北站將於2026年1月2、3日於台北小巨蛋舉行，票價分為新台幣6500、5600、4800、4200、3200、2200、800元，全場均為座位席。11月8日起開放Fanclub登記，11月14日為Fanclub及Joox優先購票，11月15日於KKTIX全面啟售，更多詳情可洽主辦單位超級圓頂官方社群專頁。

