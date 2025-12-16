BABYMONSTER小巨蛋開唱前獻兩大驚喜！ 公告清票這天開搶、台北快閃店接力登場

【緯來新聞網】YG超人氣女團BABYMONSTER將於明年初1月2日、3日首登台北小巨蛋連唱兩天，今（15日）驚喜宣布兩大消息，包括小巨蛋清票加開席次外，也將在台北推出期間限定的「BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI」，讓台灣MONSTIEZ（官方粉絲名）都十分期待。

BABYMONSTER將於明天初登上小巨蛋開唱。（圖／翻攝自 BABY MONSTER官網）

廣告 廣告

BABYMONSTER明年初將於台北小巨蛋舉辦「LOVE MONSTERS” ASIA FAN CONCERT 台北站」，兩天演唱會立刻秒殺完售，今主辦單位超級圓頂宣布將開放清票及加開席次，將於12月17日中午12點於KKTIX網站購票，沒買到票的粉絲還有機會入場。至於台北快閃店則將於12月22日至31日於松山文創園區登場，快閃店以「台北限定」為核心，打造多個沉浸式拍照空間與互動裝置，並特別展出成員們親筆寫下、獻給台灣粉絲的甜蜜中文留言，搭配日本巡演精選影像牆、最新迷你二輯＜WE GO UP＞與情境式場景，現場也同步設置主題拍貼機、MV打卡牆與多組拍照點，讓台灣粉絲得以跟偶像近距離拍照打卡。



周邊商品部分則推出多項全新設計，包括台北城市限定色小花吊飾、LOVE MONSTERS 即可拍相機等鐵粉必收品項外，也特別為台北場推出獨家限定的「滿額贈成員卡」，預料將成為快閃店最受矚目的收藏亮點。



「BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI」將於12月25日（四）至12月31日（三）在松山文創園區5號倉庫期間限定登場，入場採事前預約制，將於12月22 日（一）開放線上預約申請。更多關於預約方式、商品資訊與現場規劃細節將於近期公布，請持續關注主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群更新。





BABYMONSTER ”LOVE MONSTERS” ASIA FAN CONCERT 台北站- 清票公告

🔹本次清票票券含：因期限內退票與舞台設計確認後增開之席次

🔹清票時間：2025/12/17 (三) 12:00

🔹售票方式：KKTIX網站購票

🔹購票頁面及購票相關資訊：https://superdome.kktix.cc/events/9cc535ef







BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI

｜日 期：2025年12月25日（四）～2025年12月31日（三）

｜營業時間：10:00 ～ 20:00

｜地 點：松山文創園區 五號倉庫

｜地 址：台北市信義區光復南路133號

BABYMONSTER 台北快閃店將於月底於松山文創園區登場。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

更多緯來新聞網報導

焦恩俊驗收女兒愛心便當 「只拿80分」焦曼婷嬌嗆太嚴格

獲金曲年度歌曲慘遭酸 告五人正面回應：大家BGM不一樣