BABYMONSTER小巨蛋開唱 中文甜喊製造美好回憶

（中央社記者王心妤台北2日電）韓國女團BABYMONSTER今晚起連2天在台北小巨蛋，舉辦LOVE MONSTERS粉絲演唱會。成員Ahyeon以中文表示，「今天一起製造美好的回憶」，並要歌迷一起嗨。

BABYMONSTER由Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rami、Rora與Chiquita組成，成員Rami因健康問題未出席此次活動。她們以「WE GO UP」揭開序幕，接著演唱「SHEESH」、「DRIP」等招牌歌曲，成員並依序以中文、英文向歌迷問好。

Ahyeon語言能力佳，她今天也全程以中文和歌迷對話，「很開心見到你們，今天一起製造美好的回憶。」中間不小心說錯時，她露出歉意表情說：「對不起！對不起！我們要唱接下來的歌曲，大家要跟我們一起嗨起來。」

此次演出前，台北捷運站及車廂已同步播放相關歌曲、成員視覺，場館內則有限定的「小怪獸」造型紙花灑落，不少歌迷都撿起紙花作紀念。

BABYMONSTER台北小巨蛋2天活動共吸引2.4萬人參與，主辦單位特地提升維安等級，加設13道安檢門，在進場人數高峰期，松山分局也加派警力，支援場外安全和交通指揮。（編輯：吳素柔）1150102