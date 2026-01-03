BABYMONSTER小巨蛋開唱！AHYEON中文萌翻粉絲 台北限定應援驚喜滿滿
南韓人氣女團BABYMONSTER於昨（2日）、今(3日)連續兩天在台北小巨蛋開唱，開場時中文擔當AHYEON甜喊：「很開心見到你們，今天也一起製造美好回憶吧！」融化現場1.2萬名歌迷的心。
BABYMONSTER自去年11月從日本千葉起跑，陸續走訪名古屋、東京、神戶與曼谷等城市，完成六城十二場巡演，台北站也成為巡演重要一站。演出以穩定的現場唱功和成熟舞台節奏回應粉絲支持，現場應援聲此起彼落，氣氛嗨到最高點。
演唱會一開場就由〈WE GO UP〉、〈SHEESH〉兩首人氣曲率先登場，瞬間點燃全場熱情。中文擔當AHYEON甜喊「很開心見到你們」，不過她在接著說「今天也一起製造美好回憶吧！」時突然卡詞，萌萌地道歉「對不起」後並要求重講一次，RUKA則在新年第一天祝大家「新年快樂」，ASA則甜說「很想你們」，融化全場粉絲的心。
接著，BABYMONSTER陸續帶來〈DRIP〉、〈PSYCHO〉、〈SUPA DUPA LUV〉、〈WILD〉等歌曲，展現多層次音樂風格與舞台表現。此外，為歡迎BABYMONSTER來台北開唱，觀傳局特別規劃五大「台北限定」的應援驚喜，包括臺北捷運公司設計的「寶怪專屬應援捷運車廂」，並在捷運小巨蛋站推出「捷運站專屬廣播」，1月2日至3日每20分鐘限定播放，可聽到3首BABYMONSTER熱門歌曲的限定播音，為前往演唱會的路途增添驚喜。
另外，「台北小巨蛋應援專區」由北捷遊憩公司在演唱會主場館周邊設置大型應援牆、成員個人歡迎柱及紅色燈海應援樹，打造專屬粉絲的拍照應援聖地。不只如此，台北地標「貓空纜車」也加入行列，北捷遊憩公司推出限定塗裝車廂。
觀傳局指出，本次「城市景點專屬打卡點」在台北知名景點西門町、大稻埕碼頭等設置台北限定城市打卡點，結合BABYMONSTER主視覺與限定小惡魔角的城市吉祥物熊讚，邀請粉絲追星的同時，也多走訪台北景點，創造與台北的獨家回憶。
