BABYMONSTER成2026年首組唱進小巨蛋韓團 搶票時間公開！
南韓怪物女團的出道第三年，就從台北小巨蛋揭開序幕！躍升「世界級」的超人氣女團BABYMONSTER（베이비몬스터），將於明年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」 台北站，這不但是她們首度唱進該場地，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。
BABYMONSTER 在今年火力全開，9月才剛結束為期長達八個月的世界巡迴演唱會，緊接著10月10日又推出最新迷你二輯《WE GO UP》，11月19日則會公開收錄曲〈PSYCHO〉的MV，這首融合嘻哈、舞曲、搖滾等多種元素，以強勁的低音線條與極具中毒性的旋律為特色。歌詞從全新角度詮釋「PSYCHO（瘋狂）」的意涵，展現出與主打歌〈WE GO UP〉截然不同的氛圍與BABYMONSTER特有的嘻哈態度。
YG娛樂先前釋出多張神祕預告，包括印有「EVER DREAM THIS GIRL?」字樣的黑白雜訊肖像、戴著面具、擁有紅色長髮的神祕人物等異色影像內容。接著又公開象徵鮮明的紅唇主題「PSYCHO M/V ANNOUNCEMENT」海報，正式揭曉MV的上線時間。一連串懸疑式宣傳讓全球粉絲高度好奇的「謎題」終於完整拼湊出來。而BABYMONSTER 繼2024年台北流行音樂中心、2025年林口體育館，2026年再度造訪，成為明年首組登上台北小巨蛋的南韓女團。
「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 」台北站將於2026年1月2、3日於台北小巨蛋舉行，票價為新台幣6500、5600、4800、4200、3200、2200、800元等七種，全場均為座位席。11月8日起為Fanclub登記、11月14日為Fanclub以及Joox優先購，11月15日全面啟售。
BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 台北站
演出地點: 台北小巨蛋（臺北市松山區南京東路4段2號）
售票平台：KKTIX網站購票
演出日期:
2026 / 1 / 2 (五）
2026 / 1 / 3 (六）
（實際演出時間，需以演出方時間為準。）
Fanclub登記：2025/11/8 10:00 -11/9 23:59
Fanclub優先購 ：2025/11/14 13:00-23:59
Joox優先購 ：2025/11/14 15:00-23:59
全面起售 ：2025/11/15 12:00
票價: $6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800
(全場均為座位席）
$6,500 為 $6,480演出票券＋$20元福利券
VIP 包含20元福利券，請查閱粉絲福利說明圖。
台北站「紅紫2A2B」因位置較為斜邊，太近舞台及舞台架設角度問題，有可能觀賞不到。
【上述區塊，請務必考慮清楚後再購買該區域票券！】
