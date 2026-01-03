BABYMONSTER攻蛋安檢升級 雅賢化身中文老師

韓國女團BABYMONSTER三度來台開唱，全新巡演「LOVE MONSTERS」2日起連續兩天於台北小巨蛋登場，共吸引2.4萬人次朝聖。由於先前發生恐攻事件，主辦單位「超級圓頂」全面提升維安等級，加設13道安檢門並加強檢查流程，松山分局也於進場高峰期加派40名警力支援巡邏與交通指揮，確保觀眾安全。

成員RAMI因氣胸手術後仍在休養，本次台北場以「7缺1」形式演出，其餘6位成員誠意十足，接連帶來〈WE GO UP〉、〈DRIP〉、〈SHEESH〉、〈BATTER UP〉等代表作，並首唱新歌〈PSYCHO〉，穿插粉絲提問與互動遊戲，演出首日，RUKA率先以中文向粉絲拜年，7歲就開始學中文的AHYEON（雅賢）也成為成員們的中文老師。

粉絲問答環節中，AHYEON除了分享最愛台灣美食鳳梨酥、珍珠奶茶與桃子珍珠茶，還充當主持人，看字卡協助用中文cue流程。安可時成員分組搭乘花車巡場，並以中文告白，輪到AHYEON發言前，成員齊聲喊「老師let’s go」，她則以流利中文真情表示，希望粉絲能好好照顧自己、保持溫暖，並祝大家新年快樂，讓全場感動不已。