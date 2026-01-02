BABYMONSTER攻蛋完售 Ahyeon中文邀粉絲「吃火鍋」萌翻全場

BABYMONSTER在台北小巨蛋連續兩天開唱。（讀者提供）

由超級圓頂主辦、BIG ART協辦，並獲OPPO、HOPEGOO贊助的BABYMONSTER “LOVE MONSTERS”ASIA FAN CONCERT 2026 IN TAIPEI，於2026年1月2日至3日一連兩天在台北小巨蛋舉行。門票開賣後迅速完售，連續兩晚吸引大批粉絲到場，為新年初始的台北演唱會市場揭開熱鬧序幕。

演唱會開場，BABYMONSTER帶來榮登Oricon榜首的〈WE GO UP〉，隨後接連演唱〈SHEESH〉、〈DRIP〉等作品，觀眾齊聲合唱，場內氣氛逐步升溫。開場問候時，Ruka用中文祝大家「新年快樂」，成員們也表達對台灣歌迷的想念。中文最好的Ahyeon自然全中文上場，也許是太興奮反而講得不太通順，她可愛地自言自語說「再說一次！」接著完整表達對歌迷的想念，「今天也一起製造美好的回憶吧！」

作為迷你專輯《WE GO UP》發行後的首輪巡演內容，BABYMONSTER也透過〈PSYCHO〉〈SUPA DUPA LUV〉〈WILD〉等舞台，展現更豐富的音樂層次與舞台表現。除了精彩歌舞，成員們還與粉絲進行心電感應遊戲，獲勝的粉絲可得到親簽T恤，讓其他歌迷直呼羨慕。

為維護場館安全，主辦設置安檢門，現場並有員警待命。（讀者提供）

BABYMONSTER也回應粉絲提問，Ruka分享最近趁休息時間製作法式巧克力蛋糕，「本來休息時不會做，那天做了，所以想稱讚我自己。」Rora 則笑說：「姊姊做得很好吃！」讓Ruka承諾未來要做給粉絲吃。調皮的Ahyeon接著說：「一萬？兩萬？三萬個？」讓Ruka笑喊要請成員幫忙。CHIQUITA則透露最近最放鬆的時刻是在泰國家中吃媽媽煮的料理，她說：「我好久沒回泰國了，最放鬆應該就是待在家吧。」Ahyeon也分享，每次來台北公演都會在後台找鳳梨酥和珍珠奶茶，還突然想起似地說：「我今天有喝到桃子珍珠奶茶！謝謝公司！」她在演唱會結束下場前，還用中文說：「有人想吃火鍋嗎？我好想吃火鍋。」笑翻粉絲。

BABYMONSTER直呼想念台北粉絲，也祝大家新年快樂。（讀者提供）

演出前夕，台北市區已提前進入演唱會氛圍，小巨蛋天幕輪播演唱會影像，捷運站與車廂內同步播放相關歌曲與成員視覺，讓粉絲從出發途中便能感受到演出氣息。場館內則準備本站限定的小怪獸造型紙花，於演出過程中灑落全場，引發關注。為維護觀眾安全與防堵黃牛，松山分局出動30名員警與刑警到場，主辦單位也設置13個安檢門，力求演出順利。

主辦單位亦為VIP觀眾準備專屬雷射卡與紀念禮包，內容包含透明收納袋、襪子、貼紙組與零錢袋等實用周邊。隨著台北站演出告一段落，BABYMONSTER再度以實際舞台表現，回應外界對其現場實力與成長幅度的期待，也為本階段巡演留下完整紀錄。

