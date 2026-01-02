BABYMONSTER攻蛋開唱！雅賢狂秀流利中文「直接當主持人cue流程」

BABYMONSTER攻上台北小巨蛋連唱2天。（讀者提供）

韓國YG娛樂繼BLACKPINK後，時隔7年推出的女團BABYMONSTER，第三度來台開唱，全新巡演「BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” ASIA FAN CONCERT」今（2日）起在台北小巨蛋連唱2天，單場吸引1.2萬人入場，2場共有2.4萬人次朝聖，演出第一天，成員RUKA率先以中文向台灣粉絲拜年，開心喊出「新年快樂」，在回答粉絲提問環節中，7歲開始學中文的AHYEON（鄭雅賢）更直接成員們的中文老師。

BABYMONSTER由RAMI、RORA、PHARITA、ASA、CHIQUITA、RUKA、AHYEON共7名成員組成，不過RAMI因先前氣胸手術後健康狀況尚未完全恢復，自去年5月起暫停團體活動，此次台北場也以「7缺1」形式演出。其餘6位成員仍誠意十足，接連帶來〈WE GO UP〉、〈DRIP〉、〈SHEESH〉、〈BATTER UP〉等代表作，以及新歌〈PSYCHO〉首唱，並穿插粉絲提問與互動遊戲，讓現場氣氛一路沸騰。

在粉絲問答環節中，RUKA抽到「最近最想誇獎自己的地方」，她笑說日前難得在休假時動手做了法式巧克力蛋糕，「平常休假我什麼都不做，那天有起來做事，值得誇獎一下自己」，成員也在一旁力挺大讚「真的很好吃」，RUKA更幽默承諾「下次做給粉絲吃，大概要做1萬個以上」，引來全場笑聲，PHARITA則分享最放鬆的時刻，是回到家中、吃媽媽親手煮的飯，「很久沒有回泰國，休假能待在家裡真的很幸福。」

被粉絲封為「中文擔當」的AHYEON，則全程用中文回答想嘗試的台灣美食，「每次來台北，後台供餐區我都會特別找鳳梨酥跟珍珠奶茶，這次讓我特別興奮的是桃子珍珠茶，真的好吃。」她不僅對答流利，還主動看著字卡用中文幫忙cue流程，堪稱韓星中文天花板，臨時卡詞時也可愛地向全場說「對不起」，萌翻粉絲。

安可環節中，成員們演唱〈SUPA DUPA LUV〉、〈Love In My Heart〉時分組搭乘花車下台巡場，近距離與粉絲互動，感言時間，RUKA用中文甜喊「今天開心嗎？我愛你們」，PHARITA更搞笑站到AHYEON身邊說「我先站在我的老師旁邊」，並唸出一大段中文「很幸福能跟大家見面，今天很開心，謝謝你們今天來看我們，還沒結束，跟我們一起倒數到最後，MONSTIEZ愛你們」，ASA也問「今天開心嗎，下次再見，MONSTIEZ愛你們」，RORA跟大家約定「下次再見」。

輪到AHYEON發言前，成員齊聲喊「老師let’s go」，她隨即以流利中文真情告白：「我今天真的很開心，你們呢？我想你們，今天能跟你們見面特別、特別開心，雖然不太會表達，可以分享彼此的情感，我覺得很棒，有人說如果真的很愛對方，希望他能睡好覺，並保持溫暖，是我對你們的心意，你們要好好照顧、保護自己，新年快樂」，最後CHIQUITA高喊「今天大家真棒啊」，說完後不忘爆笑說「謝謝老師」。

最後BABYMONSTER在粉絲呼喊下上台二安演唱〈SHEESH〉，下台前，AHYEON還不忘探頭問粉絲：「有沒有人想吃火鍋？我特別想吃火鍋！」為今晚的演出劃下句點。

