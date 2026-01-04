BABYMONSTER攻蛋 花車飯撒反遭「砸臉」

南韓女團BABYMONSTER團隊忙內chiquita遭不理性粉絲丟畫像。（圖／翻攝自IG@babymonster_ygofficial）





南韓女團BABYMONSTER，2、3號一連兩天在台北小巨蛋舉行見面會，吸引2.4萬名粉絲到場，過程中成員公開最愛的台灣美食是手搖飲料，甚至向粉絲揪團一起吃火鍋，但在中場花車環節時，竟然有粉絲不顧安全，把畫像砸在偶像身上。

韓國女團BABYMONSTER《WEGOUP》：「We go up Like woah，我們像殺手般強勢，We go up Like woah，我們像反派一樣狂放，Up high forme，baby high forme，baby woah。」

BABYMONSTER在舞台上唱到副歌，台上勁歌熱舞，台下瘋狂應援，全場氣氛嗨到最高點，這回見面會超用心，除了舞台表演，還穿插花車遊行，但3號晚間卻出現這一幕。

花車飯撒環節，突然橫飛來一張畫像，砸向團隊忙內chiquita身上，臉上錯愕表情，可見力道真的不小，這一幕讓所有MONSTIEZ氣炸。

換個角度來看，原來罪魁禍首就是一樓的這隻手用力一扔，想給雅賢，但卻變成驚嚇。對此當事媽媽一開始還辯稱，是孩子手滑。但影片會說話，最後才改口坦承錯了，表示將會寫信到經紀公司YG，對偶像鄭重道歉。

不過這回，在台北一連唱兩天，寶怪們還是很開心，接連用中文告白，成員雅賢也在最後向粉絲揪團吃火鍋。

韓國女團BABYMONSTER成員AHYEON：「有沒有人想吃火鍋，我特別想吃火鍋，辛苦了大家。」

但最讓成員印象深刻的，還是手搖飲料，蜜桃烏龍加珍珠，真的滿滿台味。不過這回偶像在花車上被砸到，粉絲只希望不要再有類似事件發生，否則未來恐怕再也無法有花車福利，能和寶怪這麼貼近。

