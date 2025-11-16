BABYMONSTER明年再攻小巨蛋！快閃店暖身粉絲搶排

BABYMONSTER快閃店，粉絲瘋狂搶購。（圖／東森娛樂）





韓國女團BABYMONSTER，連續3年來台灣舉辦演唱會，明年1月2號、3號將唱進台北小巨蛋，短短半年內，再次來台設置快閃店，粉絲們為了搶到小卡和限定鑰匙圈，還一大早5點多就從雲林搭車北上，快閃店早上11點才開賣，但排隊人龍早就繞了好幾圈。

一大早百貨公司，鐵門都還沒拉開，外頭就已經排了，好長的人龍，11點一到所有人快步，往裡衝刺都是要來朝聖BABYMONSTER快閃店。

韓國女團BABYMONSTER《DRIP》：「Babygot，Dripdripdripdrip，dripdripdrip，Let’emout，Moterter，tercametoconquer，Babyhollawassup。」

全台TIEZ，為了偶像瘋狂，在遠都要來。

BABYMONSTER粉絲TIEZ：「我是從雲林來的，我搭6點半的高鐵，就是最早的那班，然後很早就來這邊排隊。」

實際進到展區超吸睛，兩大面人行看板，粉絲全都拿起手機，和偶像近距離留下合影。

韓國人氣女團BABYMONSTER，短短半年內，再次來台開設快閃店，這回除了把MV場景搬到現場，還有不少周邊商品，放在這邊等民眾來搶購。

34種周邊商品琳瑯滿目，而這回最夯的是這款偶像照片卡包，還有主打歌專輯，就連棒球衣、連帽外套、鑰匙掛飾、手機支架通通有，根本買不完。

BABYMONSTER粉絲TIEZvs.記者：「買了外套、吊飾卡包跟卡套，（今天花了多少錢）4000多塊，非常值得，因為喜歡他們很久，所以一直很想要，他們在台灣可以有一些活動。」

而這回為了防止代買亂象，特別規定每人每樣商品，限購五份，不過只要買1200元，就能免費抽偶像小卡，不少人都來碰碰運氣，就是要把本命偶像帶回家。

BABYMONSTER也將在明年1／2、3來台，唱進小巨蛋，不過票全都秒殺，這回設置快閃店，提前炒熱氣氛，讓沒有買到票的MONSTIEZ，也能共襄盛舉。



