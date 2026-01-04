娛樂中心／綜合報導

韓國女團BABYMONSTER，在台北小巨蛋連續舉辦兩天，舉辦演唱會順利落幕，但過程中卻出現插曲，與觀眾互動的花車繞場環節，有粉絲從台下丟畫冊到車上，直接砸到成員，讓藝人們嚇到，影片曝光後在網路上掀起爭議，當事人媽媽也留言致歉。

一字排開，在舞台上熱力開唱，韓團超人力氣女團BABYMONSTER，周末一連兩天，在台北小巨蛋開唱，帶來熱門歌曲，特別搬出花車繞場，跟紛絲近距離互動，但沒想到卻有不明物體砸向成員。

廣告 廣告

一本畫冊飛過花車，重重打在成員雅賢身上，雖然她及時接住，但其他人看了都嚇壞，另一個角度再看一次，原本是開心的寵粉環節，成員們各自分送簽名球，但這時卻突然被畫板砸到，讓現場粉絲全看傻眼。

BABYMONSTER演唱會亂象！ 成員被歌迷畫冊砸中

BABYMONSTER是2026首位登上台北小巨蛋的韓國團體。（圖/官方社群）目擊粉絲 程程說：「那時候是演唱會快要結束、進到花車遶場的環節，我非常清楚看到那個東西有碰到其中一位成員的身體，其實我當下真的有點嚇到，馬上就跟旁邊的人說，剛剛是有人丟東西上去嗎。」

BABYMONSTER演唱會亂象！ 成員被歌迷畫冊砸中

BABYMONSTER在台北小巨蛋開唱出現意外，在安可花車環節，遭粉絲砸禮物。（圖／ｒａｙ提供）影片曝光後，掀起不少人批評，當事人家長也留言致歉，表示孩子是受到其他人拜託，想把畫冊給藝人，當時是因為被後面的人推，才不小心滑了手上的畫，東西就突然丟上去，會深刻檢討自己。但不少粉絲擔心以後沒有花車環節。

目擊粉絲 RAY說：「那一看就是故意丟上去的，其實蠻生氣的，因為真的很危險，他丟的東西四角都是尖的。大家都會說國外的素質很差，結果台灣自己也發生這種事情，其實蠻丟臉的，而且這樣子會讓主辦單位之後也不敢讓偶像近距離接觸粉絲。」

原本應該是與粉絲同樂的演唱會，卻出現插曲，畢竟誰也不希望偶像受傷，興奮之餘也要保持理性。

原文出處：BABYMONSTER演唱會亂象！ 成員被歌迷畫冊砸中

更多民視新聞報導

短今趴床超兇狠！「大雪球緊貼榻榻米」畫面超震撼

林俊傑女友是七七「陶晶瑩早知道」 曝發現過程：看我嘴多緊

李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭

