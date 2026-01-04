BABYMONSTER演唱會亂象! 成員被歌迷畫冊砸中
娛樂中心／綜合報導
韓國女團BABYMONSTER，在台北小巨蛋連續舉辦兩天，舉辦演唱會順利落幕，但過程中卻出現插曲，與觀眾互動的花車繞場環節，有粉絲從台下丟畫冊到車上，直接砸到成員，讓藝人們嚇到，影片曝光後在網路上掀起爭議，當事人媽媽也留言致歉。
一字排開，在舞台上熱力開唱，韓團超人力氣女團BABYMONSTER，周末一連兩天，在台北小巨蛋開唱，帶來熱門歌曲，特別搬出花車繞場，跟紛絲近距離互動，但沒想到卻有不明物體砸向成員。
一本畫冊飛過花車，重重打在成員雅賢身上，雖然她及時接住，但其他人看了都嚇壞，另一個角度再看一次，原本是開心的寵粉環節，成員們各自分送簽名球，但這時卻突然被畫板砸到，讓現場粉絲全看傻眼。
BABYMONSTER是2026首位登上台北小巨蛋的韓國團體。（圖/官方社群）目擊粉絲 程程說：「那時候是演唱會快要結束、進到花車遶場的環節，我非常清楚看到那個東西有碰到其中一位成員的身體，其實我當下真的有點嚇到，馬上就跟旁邊的人說，剛剛是有人丟東西上去嗎。」
BABYMONSTER在台北小巨蛋開唱出現意外，在安可花車環節，遭粉絲砸禮物。（圖／ｒａｙ提供）影片曝光後，掀起不少人批評，當事人家長也留言致歉，表示孩子是受到其他人拜託，想把畫冊給藝人，當時是因為被後面的人推，才不小心滑了手上的畫，東西就突然丟上去，會深刻檢討自己。但不少粉絲擔心以後沒有花車環節。
目擊粉絲 RAY說：「那一看就是故意丟上去的，其實蠻生氣的，因為真的很危險，他丟的東西四角都是尖的。大家都會說國外的素質很差，結果台灣自己也發生這種事情，其實蠻丟臉的，而且這樣子會讓主辦單位之後也不敢讓偶像近距離接觸粉絲。」
原本應該是與粉絲同樂的演唱會，卻出現插曲，畢竟誰也不希望偶像受傷，興奮之餘也要保持理性。
原文出處：BABYMONSTER演唱會亂象！ 成員被歌迷畫冊砸中
更多民視新聞報導
短今趴床超兇狠！「大雪球緊貼榻榻米」畫面超震撼
林俊傑女友是七七「陶晶瑩早知道」 曝發現過程：看我嘴多緊
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
其他人也在看
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 1
阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打
由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 53 分鐘前 ・ 5
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
《中華一番》主角小當家被賜死！作者崩潰求助AI幫忙
知名日本長壽動漫《中華一番！》，連載滿30週年之際，作者小川悅司卻無預警拋出震撼彈，表示賜死主角劉昴星(小當家)，如今為了將劇情圓回來，而去詢問AI希望獲得協助，沒想到AI給的走向都無法說服自己，因此打算用別的方式讓劇情繼續走下去。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
郭富城嫩妻出手闊綽！現蹤上海掃貨黃金 「3大袋戰利品」估破百萬
香港天王郭富城與小22歲的嫩妻方媛結婚多年，本就育有兩女的他們，在去年（2025）11月又迎來第三胎的誕生，家庭生活十分美滿。近日，產後回歸的方媛也曬出在上海逛金飾店的影片，其中她展現驚人購買力也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 25
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 1 天前 ・ 21
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 19
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 5
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 11
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 2
梁靜茹經歷工作感情低谷！罕見在3萬人面前吐心聲 曾被情緒淹沒難喘氣
情歌天后 梁靜茹（Fish） 於廈門舉辦全新世界巡迴演唱會《Best，茹果我不唱情歌》，迎來 2026 年首場演出，吸引近 3 萬名觀眾到場支持。演唱會不僅以音樂回顧 20 多年情歌歷程，梁靜茹更在舞台上罕見談及自己曾走過人生低谷、感受過柔弱與脆弱的一面，真情流露感動全場。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
周潤發愛妻「臉頰凹陷」暴瘦露面 66歲真實近況引網擔憂
70歲港星周潤發入行至今，早已累績無數經典作品，感情方面則跟太太陳薈蓮結婚近40年，是演藝圈公認的模範夫妻。近日，有網友巧遇周潤發夫妻，其中老婆陳薈蓮身形略顯消瘦也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
古天樂、宣萱將來台宣傳《尋秦記》 香港票房破紀錄成救世主
電影《尋秦記》在粉絲引頸期盼下，時隔25年終於推出電影版，在香港上映後打破票房紀錄，截至三日票房已突破3101萬港幣（約為新台幣1.24億元），被譽為「香港影院救世主」，古天樂也將與宣萱來台宣傳本片，是古天樂睽違12年再度為電影來台宣傳。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 2
張員瑛稱「香港是我最喜歡國家」失言惹火陸網！官方急下架影片
韓國人氣女團「IVE」成員張員瑛，憑藉精緻絕美臉蛋，廣受廣大粉絲喜愛，一舉一動備受關注，去年11月到香港參加MAMA頒獎典禮更是造成轟動。未料，張員瑛後台一句「香港是我最喜歡的國家」遭到炎上，影片火速被官方下架。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10