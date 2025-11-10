BABYMONSTER演唱會11/14優先購、11/15 KKTIX開賣！票價座位、售票時間一次看

韓國女團BABYMONSTER繼2025年6月登上林口體育館開唱後，最新亞洲巡迴粉絲演唱會《LOVE MONSTERS》宣布唱進台北小巨蛋，2026年1/2、1/3一連兩天登場！BABYMONSTER是YG娛樂旗下女團，2023年出道的她們以亮眼外型和堅強的舞台實力備受關注，《SHEESH》、《DRIP》、《Clik Clak》等歌曲在YouTube上都有破億的觀看次數，今年10月發行的第二張迷你專輯主打歌《WE GO UP》更是上線不到2周，就累積1億觀看次數，在全球都擁有超高人氣。BABYMONSTER演唱會售票時間，11/8~11/9 Fanclub（官方會員）登記、11/14為Fanclub以及Joox優先購，11/15在KKTIX網站全面開賣。BABYMONSTER演唱會時間地點、票價座位、售票時間、粉絲福利、必聽歌單一次看。

BABYMONSTER將於明年1月在台北小巨蛋開唱。（圖／摘自 BABYMONSTER 官方網站）

BABYMONSTER演唱會｜時間地點

演出日期：

2026/01/02（五）

2026/01/03（六）

演出地點：台北小巨蛋

BABYMONSTER台北演唱會1/2、1/3小巨蛋登場。（圖／超級圓頂）

BABYMONSTER演唱會｜售票時間

【Fanclub優先購】

【Joox優先購】

售票時間：2025/11/14（五）15:00～23:59

售票連結：KKTIX

【全面開賣】

售票時間：2025/11/15（六）12:00

售票連結：KKTIX

BABYMONSTER演唱會｜票價、小巨蛋座位圖

演出票價： NT$6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800（全場均為座位席）

小提醒：台北站「紅紫2A2B」因位置較為斜邊，太近舞台及舞台架設角度問題，有可能觀賞不到。

座位圖：

BABYMONSTER演唱會票價座位圖。（圖／超級圓頂）

BABYMONSTER演唱會｜VIP套票福利

$6,500 為 $6,480 演出票券＋$20 福利券

包含

演唱會門票乙張（ZoneV／座席區）

優先入場

演出前彩排觀賞

專屬 VIP 掛繩＋識別證

專屬 VIP 紀念週邊

團體合照（隨機抽選200名）

演出後歡送藝人（随機抽選200名）

BABYMONSTER演唱會VIP套票福利。（圖／超級圓頂）

BABYMONSTER演唱會｜必聽熱門歌單

BABYMONSTER成員包括Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rami、Rora、Chiquita，Rami因健康關係暫停活動中。2023年11月27日發表出道單曲《BATTER UP》正式出道，隔年推出的發行迷你一輯《BABYMONS7ER》收錄歌曲《SHEESH》、《LIKE THAT》、《Stuck in the Middle》都有亮眼表現，首張正規專輯《DRIP》主打歌《DRIP》、《Clik Clak》皆已突破1億觀看量，2025年發行第二張迷你專輯《WE GO UP》，在全球都擁有超高人氣。

《WE GO UP》

《SHEESH》

《BATTER UP》

《DRIP》

《FOREVER》

《HOT SAUCE》

《Stuck In The Middle》

《CLIK CLAK》

