BABYMONSTER演唱會11/14優先購、11/15 KKTIX開賣！票價座位、售票時間一次看
1/2、1/3 台北小巨蛋開唱
韓國女團BABYMONSTER繼2025年6月登上林口體育館開唱後，最新亞洲巡迴粉絲演唱會《LOVE MONSTERS》宣布唱進台北小巨蛋，2026年1/2、1/3一連兩天登場！BABYMONSTER是YG娛樂旗下女團，2023年出道的她們以亮眼外型和堅強的舞台實力備受關注，《SHEESH》、《DRIP》、《Clik Clak》等歌曲在YouTube上都有破億的觀看次數，今年10月發行的第二張迷你專輯主打歌《WE GO UP》更是上線不到2周，就累積1億觀看次數，在全球都擁有超高人氣。BABYMONSTER演唱會售票時間，11/8~11/9 Fanclub（官方會員）登記、11/14為Fanclub以及Joox優先購，11/15在KKTIX網站全面開賣。BABYMONSTER演唱會時間地點、票價座位、售票時間、粉絲福利、必聽歌單一次看。
BABYMONSTER演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/01/02（五）
2026/01/03（六）
演出地點：台北小巨蛋
BABYMONSTER演唱會｜售票時間
【Fanclub優先購】
優先購登記：2025/11/08（六）10:00～11/09（日）23:59
登記連結：Weverse
優先購票時間：2025/11/14（五）13:00～23:59
售票連結：KKTIX
【Joox優先購】
售票時間：2025/11/14（五）15:00～23:59
售票連結：KKTIX
【全面開賣】
售票時間：2025/11/15（六）12:00
售票連結：KKTIX
BABYMONSTER演唱會｜票價、小巨蛋座位圖
演出票價： NT$6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800（全場均為座位席）
小提醒：台北站「紅紫2A2B」因位置較為斜邊，太近舞台及舞台架設角度問題，有可能觀賞不到。
座位圖：
BABYMONSTER演唱會｜VIP套票福利
$6,500 為 $6,480 演出票券＋$20 福利券
包含
演唱會門票乙張（ZoneV／座席區）
優先入場
演出前彩排觀賞
專屬 VIP 掛繩＋識別證
專屬 VIP 紀念週邊
團體合照（隨機抽選200名）
演出後歡送藝人（随機抽選200名）
BABYMONSTER演唱會｜必聽熱門歌單
BABYMONSTER成員包括Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rami、Rora、Chiquita，Rami因健康關係暫停活動中。2023年11月27日發表出道單曲《BATTER UP》正式出道，隔年推出的發行迷你一輯《BABYMONS7ER》收錄歌曲《SHEESH》、《LIKE THAT》、《Stuck in the Middle》都有亮眼表現，首張正規專輯《DRIP》主打歌《DRIP》、《Clik Clak》皆已突破1億觀看量，2025年發行第二張迷你專輯《WE GO UP》，在全球都擁有超高人氣。
《WE GO UP》
《SHEESH》
《BATTER UP》
《DRIP》
《FOREVER》
《HOT SAUCE》
《Stuck In The Middle》
《CLIK CLAK》
（影片來源：BABYMONSTER YouTube，若遭移除請見諒）
