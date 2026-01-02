BABYMONSTER演唱會1/2、1/3 台北小巨蛋開唱！入場須知、周邊販售、福利時間一次看

Yahoo奇摩娛樂新聞

韓國女團BABYMONSTER繼2025年6月登上林口體育館開唱後，最新亞洲巡迴粉絲演唱會《LOVE MONSTERS》宣布唱進台北小巨蛋，2026年1/2、1/3一連兩天登場！BABYMONSTER是YG娛樂旗下女團，2023年出道的她們以亮眼外型和堅強的舞台實力備受關注，《SHEESH》、《DRIP》、《Clik Clak》等歌曲在YouTube上都有破億的觀看次數，今年10月發行的第二張迷你專輯主打歌《WE GO UP》更是上線不到2周，就累積1億觀看次數，在全球都擁有超高人氣。BABYMONSTER演唱會售票時間，11/8~11/9 Fanclub（官方會員）登記、11/14為Fanclub以及Joox優先購，11/15在KKTIX網站全面開賣。BABYMONSTER演唱會時間地點、票價座位、售票時間、粉絲福利、必聽歌單一次看。

BABYMONSTER將於明年1月在台北小巨蛋開唱。（圖／摘自 BABYMONSTER 官方網站）
BABYMONSTER將於明年1月在台北小巨蛋開唱。（圖／摘自 BABYMONSTER 官方網站）

BABYMONSTER演唱會｜時間地點

  • 演出日期：
    2026/01/02（五）19:30
    2026/01/03（六）18:00

  • 演出地點：台北小巨蛋

BABYMONSTER演唱會｜入場須知

【1/2（五）Day1】

  • VIP福利兌換：14:30~17:30

  • VIP彩排福利入場時間：16:50

  • VIP彩排福利開始時間：17:50

  • 一般觀眾開放入場：18:30

  • 演出開始：19:30

【1/3（六）Day2】

  • VIP福利兌換：13:00~16:00

  • VIP彩排福利入場時間：15:20

  • VIP彩排福利開始時間：16:20

  • 一般觀眾開放入場：17:00

  • 演出開始：18:00

BABYMONSTER演唱會｜周邊販售資訊

  • 營業時間：
    1/2（五）Day1：11:00~18:30
    1/3（六）Day2：10:00~17:00

  • 地點：台北小巨蛋 北廣場

  • 付款方式：現金／信用卡（不含美國運通卡／銀聯）／Apple Pay（其他電子支付不適用）

  • 僅限演唱會現場購買之商品，如有破損或瑕疵，方可辦理退換貨。

  • 主辦單位保留隨時修改此等條款與細則之權利。

BABYMONSTER演唱會｜票價、小巨蛋座位圖

  • 演出票價： NT$6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800（全場均為座位席）

  • 小提醒：台北站「紅紫2A2B」因位置較為斜邊，太近舞台及舞台架設角度問題，有可能觀賞不到。

  • 座位圖：

BABYMONSTER演唱會｜VIP套票福利

  • $6,500 為 $6,480 演出票券＋$20 福利券

  • 包含
    演唱會門票乙張（ZoneV／座席區）
    優先入場
    演出前彩排觀賞
    專屬 VIP 掛繩＋識別證
    專屬 VIP 紀念週邊
    團體合照（隨機抽選200名）
    演出後歡送藝人（随機抽選200名）

BABYMONSTER演唱會｜必聽熱門歌單

BABYMONSTER成員包括Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rami、Rora、Chiquita，Rami因健康關係暫停活動中。2023年11月27日發表出道單曲《BATTER UP》正式出道，隔年推出的發行迷你一輯《BABYMONS7ER》收錄歌曲《SHEESH》、《LIKE THAT》、《Stuck in the Middle》都有亮眼表現，首張正規專輯《DRIP》主打歌《DRIP》、《Clik Clak》皆已突破1億觀看量，2025年發行第二張迷你專輯《WE GO UP》，在全球都擁有超高人氣。

  • 《WE GO UP》

  • 《SHEESH》

  • 《BATTER UP》

  • 《DRIP》

  • 《FOREVER》

  • 《HOT SAUCE》

  • 《Stuck In The Middle》

  • 《CLIK CLAK》

（影片來源：BABYMONSTER YouTube，若遭移除請見諒）

BABYMONSTER演唱會｜售票時間

【Fanclub優先購】

  • 優先購登記：2025/11/08（六）10:00～11/09（日）23:59

  • 登記連結：Weverse

  • 優先購票時間：2025/11/14（五）13:00～23:59

  • 售票連結：KKTIX

【Joox優先購】

  • 售票時間：2025/11/14（五）15:00～23:59

  • 售票連結：Joox

【全面開賣】

  • 售票時間：2025/11/15（六）12:00

  • 售票連結：KKTIX

