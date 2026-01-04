BABYMONSTER登小巨蛋開唱第2天！ 寵粉無極限

韓國超人氣女團BABYMONSTER。（圖／翻攝自IG＠babymonster_ygofficial）





韓國超人氣女團BABYMONSTER連續兩天登上台北小巨蛋開唱，一登場就火力全開，性感熱舞、金曲連發，把現場氣氛直接推到最高點，不只舞台誠意滿滿，成員更頻頻寵粉互動。

韓國女團BABYMONSTER：「我們節節高昇like whoa，我們是致命的Killas Killas，我們衝破極限like whoa，我們是無所畏懼的Villains，為我飛得更高吧baby，再高一點baby，升空的瞬間你感受到了嗎？」

穿迷你短裙，在台上性感熱舞，演唱會一開始，就以熱門曲目〈WEGOUP〉強勢開場。

韓國女團BABYMONSTER連2天在台北小巨蛋開唱。

韓國女團BABYMONSTER：「Psy-psy-psycho，psy-psy-psy-psy-psycho，just a little psycho，微笑的臉後藏著一點瘋狂。」

BABYMONSTER由YG打造，3度來到台灣開唱。整場演唱會，無論是舞動橋段，還是寵粉的互動環節，都讓現場尖叫不段。

韓國女團BABYMONSTER：「好吧！是我輸給你了，所以今天我給你的心放出許可，好吧！星星已經升起，我會和你手牽著手閉上眼睛。」

BABYMONSTER一連兩天在台北小巨蛋開唱，金曲連發，也讓台下粉絲聽的好滿足。



