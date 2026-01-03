BABYMONSTER登小巨蛋開唱！ 雅賢疑未站穩跌坐舞台

南韓女團BABYMONSTER三度來到台灣開唱，昨（2）晚在小巨蛋舉辦演唱會，上萬名歌迷熱血沸騰。不過成員雅賢演唱到一半，疑似因為高跟鞋太高沒站穩，瞬間跌坐在地上，嚇壞粉絲。

成員們站在舞台上變換隊形，整齊劃一的又唱又跳，台下歌迷也熱情應援，南韓女團BABYMONSTER三度來到台灣開唱，2號晚間在台北小巨蛋開啟新的巡演，首場吸引1.2萬名粉絲朝聖。

其中團隊裡的中文擔當雅賢，她唱到一半疑似高跟鞋太高沒站穩，瞬間跌坐在地，嚇壞團員與粉絲。不過她仍敬業地站起來，繼續接唱，還好沒有受傷。

雅賢疑似高跟鞋太高沒站穩，跌坐舞台。圖／翻攝自抖音

這次BABYMONSTER在小巨蛋的演唱會，主辦單位有特別提升維安等級，加設13道安檢門，警方也加派警力支援外場交通，讓活動更順利。

