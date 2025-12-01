BABYMONSTER翻唱〈Golden〉引兩派熱議 原唱發聲：別再貶低、製造對立

▲ 圖翻攝自 mnet_mama IG

BABYMONSTER成員Rora、Ahyeon、Pharita日前於「2025 MAMA AWARDS」翻唱〈Golden〉，其中 Ahyeon 高音表現引發社群兩派熱議。對此，〈Golden〉原唱之一的 Rei Ami 發聲力挺，呼籲大家「別再貶低、製造對立」。

Rei Ami 表示，把其他團體／藝人拉低，只為了抬高自己喜歡的那位，真的很無聊。「保持正面，不然就閉嘴—不要再貶低其他女性、也不要再把她們互相對立了。那種行為真的讓人疲憊又倒退。」

Rei Ami 隨後也補充說，自己是帶著愛說這些的。待在大眾的目光下真的不容易，有時候甚至會覺得很可怕。大家就讓氣氛保持正向，向前走就好，謝謝。

