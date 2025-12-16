BABYMONSTER聖誕驚喜來襲！台北快閃店限定福利等你拿

YG超人氣女團BABYMONSTER再度帶來驚喜！繼年初1月2日、3日將首登台北小巨蛋連唱兩天後，今（15日）宣布將於聖誕節期間，在台北松山文創園區推出《BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI》，為台灣MONSTIEZ（官方粉絲名）送上特別的聖誕約定。

BABYMONSTER快閃店將於12月25日至31日在松山文創園區期間限定登場。（圖／大鴻藝術BIG ART 提供）

這場快閃店活動以「台北限定」為主題，與其他城市場域截然不同，特別打造多個沉浸式拍照空間及互動裝置。現場展出成員親筆寫下的中文甜蜜留言，搭配日本巡演精選影像牆、最新迷你二輯《WE GO UP》情境場景，讓粉絲近距離感受BABYMONSTER的獨特世界觀。此外，還有主題拍貼機、MV打卡牆及多組拍照點，打造專屬台北的年末歡樂體驗。周邊商品方面，快閃店推出多款全新設計，包括台北城市限定色小花吊飾、LOVE MONSTERS即可拍相機等必收品項，並特別為台北場設置獨家「滿額贈成員卡」的限量福利，勢必成為粉絲爭相收藏的焦點。

《BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI》將於12月25日（四）至12月31日（三）在松山文創園區5號倉庫登場，入場採事前預約制，預約申請於12月22日（一）開放。更多預約方式、商品資訊及現場規劃細節將於近期公布，粉絲可持續關注主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群更新。

