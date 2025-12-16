BABYMONSTER聖誕驚喜加碼！快閃店登陸松菸 時間、預約方式一次看

記者王培驊／台北報導

BABYMONSTER誕節期間在台北設立快閃店。（圖／大鴻藝術BIG ART 提供）

YG超人氣女團 BABYMONSTER 近期可說是一路驚喜不斷，日前預告將於年初1月2日、3 日首登台北小巨蛋連唱兩天，成員們又於今年2025 MAMA Awards舞台上展現氣勢全開的精采演出，憑著震撼舞台魅力與精緻妝造再次掀起全球討論熱潮。在這股席捲年末的期待聲浪中，BABYMONSTER 今（16）日再度帶來禮物，驚喜宣布將於2025年聖誕節期間登陸台北松山文創園區，推出期間限定的「BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI」，要為台灣MONSTIEZ（官方粉絲名）獻上獨一無二的聖誕約定！

此次快閃店以「台北限定」為核心，有別於其他城市場域，特意打造多個沉浸式拍照空間與互動裝置，並特別展出成員們親筆寫下、獻給台灣粉絲的甜蜜中文留言，搭配日本巡演精選影像牆、最新迷你二輯＜WE GO UP＞與情境式場景，讓台灣粉絲得以至近距離，驚喜走進 BABYMONSTER 的獨特世界觀。現場也同步設置主題拍貼機、MV打卡牆與多組拍照點，就是要打造專屬於台北的年末快樂體驗！周邊商品部分則推出多項全新設計，包括台北城市限定色小花吊飾、LOVE MONSTERS 即可拍相機等鐵粉必收品項外，也特別為台北場推出獨家限定的「滿額贈成員卡」，勢必成為本次活動最受矚目的收藏亮點。

「BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI」將於12月25日（四）至12月31日（三）在松山文創園區5號倉庫期間限定登場，入場採事前預約制，將於12月22 日（一）開放線上預約申請。更多關於預約方式、商品資訊與現場規劃細節將於近期公布，請持續關注主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群更新。

BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI

｜日 期：2025年12月25日（四）～2025年12月31日（三）

｜營業時間：10:00 ～ 20:00

｜地 點：松山文創園區 五號倉庫

｜地 址：台北市信義區光復南路133號

