BABYMONSTER連3年來台開唱 2026小巨蛋唱2天

（中央社記者王心妤台北8日電）韓國女團BABYMONSTER連續3年來台灣舉辦演唱會，今天宣布將於明年1月2日、3日在台北小巨蛋開唱，也是她們首次唱進台北小巨蛋，演唱會門票定於15日全面開賣。

BABYMONSTER以單曲BATTER UP出道，7名成員分別來自韓國、日本與泰國，平均年齡不到20歲，卻以超齡的舞台實力與鮮明個性展現出「次世代怪物新人」的強勢氣勢，並已經在日本千葉、名古屋、東京、神戶以及泰國曼谷開唱。

BABYMONSTER今年10月推出第2張迷你專輯WE GO UP，之後也將公開融合嘻哈、舞曲、搖滾等多種元素的歌曲PSYCHO的MV，尚未公開就掀起許多討論。他們也已經連續2年在台灣開唱，2024年選在台北流行音樂中心、今年則在林口體育館，明年初則會首度唱進台北小巨蛋。

演唱會即日起開放Fanclub登記，14日為Fanclub以及Joox優先購，15日會在KKTIX網站全面開賣。（編輯：龍柏安）1141108