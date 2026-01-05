BABYMONSTER開唱！雅賢突遭畫板砸中嚇傻 粉絲母親急道歉揭真相

記者陳宣如／綜合報導

韓國人氣女團BABYMONSTER於本月2日起在台北小巨蛋連續舉辦兩場演唱會，沒想到在安可花車環節卻發生意外掀起騷動。成員雅賢（Ahyeon）在派送簽名球時遭觀眾拋出的物品擊中，影片曝光後立即引發網友與粉絲憤怒，認為此舉危險、不理智。涉事小粉絲的母親隨後在社群平台公開道歉，表示將檢討行為並向YG公司致歉，但仍未平息部分網友的不滿。

BABYMONSTER在台北小巨蛋開唱，花車環節進行時，突然有粉絲丟禮物上台砸到成員雅賢，引發眾人怒火。（圖／資料照）

演唱會期間，BABYMONSTER搭乘花車繞場，親手向粉絲派送簽名球，原本希望增加與粉絲的近距離互動，但卻有觀眾為了將禮物交給成員，竟用力將物品拋向花車，導致雅賢被擊中，其他成員也受到驚嚇。事件發生後，影片迅速在社群平台流傳，引發大量粉絲與網友憤怒。

許多網友生氣留言，痛批「怎麼可以這麼沒禮貌啊，丟我們台灣的臉欸」、「超級沒品，看了真生氣」、「以後花車互動都可能取消了」，甚至有粉絲形容這種行為是一種「惡意攻擊」、「還蓄力往前丟耶，當大家瞎了嗎」。也有不少網友表示，此舉不僅影響演出秩序，也可能危及藝人安全，呼籲觀眾理智觀賞演唱會、保持安全距離。

BABYMONSTER在台北小巨蛋舉辦演唱會。（圖／讀者提供）

影片曝光後，網友找出把禮物畫板丟上去的人，原來是一名小粉絲。涉事小粉絲的母親隨後在社群平台發文道歉，寫道：「孩子回來後很難過，說東西似乎不小心丟上去，她說後面的人推了她，所以她才不小心滑了手上的畫，東西就突然丟了上去」，強調女兒無意要丟東西，「她不知道一個幫忙，會變成這樣」。

該名母親也解釋事件始末，原來是一名BABYMONSTER女粉絲畫了一幅畫，找上他們幫忙，打算自己抱著這名小粉絲，再由小粉絲送出她的畫作，小粉絲得知能近距離接觸藝人後也很開心地幫忙。如今砸中雅賢，該名母親鄭重向喜愛藝人和演唱會的眾人道歉，表示「我和大家說聲抱歉，我們不是沒有家教的人。但結果很不好，是我們的錯，我們不該幫人，我做為媽媽應該更謹慎」，除了自責「沒有想清楚就讓孩子離開我的身邊，幫助人」，這名母親也表示將寫信到YG表達歉意。

然而，母親的說法仍未平息部分網友的不滿，有留言直指：「說什麼是後面有人推她女兒，害她女兒手滑導致畫突然丟了出去，但看了影片很明顯她女兒後面根本沒有站人，也沒有人推她，那個動作很明顯就是她自己故意丟上去的，她媽還在那邊護航那說謊的小屁孩」、「小朋友那麼沒禮貌的，我相信他家長也好不到哪裡」、「那力道不像是被別人推一把丟出去的」。

涉事小粉絲的母親隨後在社群平台公開道歉。（圖／翻攝自threads）

BABYMONSTER為YG娛樂於2023年推出的女子團體，也是繼天團BLACKPINK後睽違七年再度打造的女團。團體由七名成員組成，包括三名韓國成員Ahyeon、Rami、Rora，兩名日本成員Ruka、Asa，以及兩名泰國成員Pharita、Chiquita。作品〈SHEESH〉與〈DRIP〉均突破破億觀看次數。今年1月，她們在台北小巨蛋舉辦演唱會，成為首組在當地攻蛋的K-POP女團，而此次意外事件也迅速成為粉絲與網友熱議焦點。

