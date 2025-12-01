BABYMONSTER飆唱〈Golden〉掀罵聲 原唱怒：踩一捧一很low

BABYMONSTER飆唱〈Golden〉。（圖／翻攝自Instagram@mnet_mama）

南韓大勢女團BABYMONSTER成員Rora、Ahyeon、Pharita日前於「2025 MAMA AWARDS」中翻唱Kpop電影《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，其中Ahyeon的高音表現引發熱議。對此，〈Golden〉原唱之一的REI AMI發聲力挺，呼籲大家「別再貶低其他藝人、製造對立」。

BABYMONSTER以堅強的歌唱實力備受肯定，然而，Rora、Ahyeon、Pharita在「2025 MAMA AWARDS」演唱〈Golden〉的表現，遭兩派網友吵翻天，不少人狠批Ahyeon的高音很刺耳、像雞叫、硬要炫技等言論，紛紛拿原唱來做比較。

廣告 廣告

對此，〈Golden〉原唱之一的REI AMI於社群平台X（前Twitter）發文寫下，貶低其他團體或藝人，只為了抬高自己喜歡的藝人真的很遜（lame，泛指無聊、差勁），「要就保持正向態度，不然就閉嘴，不要再貶低其他女性，也不要再將她們製造對立了。那種行為真的令人厭煩又倒退。」

REI AMI隨後也補充說道，自己是帶著滿滿愛意而說這些，身處大眾的目光下真的不容易，有時候甚至會覺得很可怕，「讓我們保持正能量，繼續向前走，謝謝。」

REI AMI的發言被視為替BABYMONSTER聲援，也呼籲粉絲文化應保持健康與尊重。她的貼文很快在社群上被大票網友轉發：「翻唱可以是一種有趣的致敬，她們並不需要和原始版本進行嚴格的比較」、「他們把惡意包裝成『個人意見』，我真的看膩了」、「Ahyeon只是想好好唱歌，但即使她已經全力以赴，仍有人想把她拉下來」、「這則訊息傳到了妳那裡，可能也傳到了那位女孩那……」、「謝謝妳站出來說話」、「看到如此熱愛音樂的人遭受負面且毫無必要的批評，我感到很遺憾」。

REI AMI發聲。（圖／翻攝自X@reiamimami）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果

爸花百萬買「鴨子」遭正妹疑假貨 鑑寶專家：你先站穩！價值跌破眼鏡

外包臨時工竟爆打家犬「牙斷血流」 PChome急停合作發聲致歉