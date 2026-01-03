BABYMONSTER首攻小巨蛋 北捷主題車、貓纜「寶怪」車廂亮相

【記者莊偉祺／台北報導】2026年首度攻下台北小巨蛋，就是近兩日連續開唱的韓團BABYMONSTER，北捷推出一系列期間限定裝置，捷運主題列車及貓空纜車「寶怪」主題車廂，更將一路展到1月25日。

剛迎來2026年，台北小巨蛋揭開年度演唱會序幕的，正是首度登上小巨蛋的韓團BABYMONSTER近兩日連續開唱，現場吸引大量粉絲提前排隊購買周邊紀念商品，成為2026年首組在小巨蛋開唱的韓團。

北捷表示，這次BABYMONSTER主辦單位合作，推出一系列期間限定應援規劃，包含捷運主題列車、捷運站廣播、台北小巨蛋周邊應援牆、打卡廣告與應援樹等視覺裝置，並延伸至「貓空纜車」推出期間限定「寶怪」主題車廂。其中，捷運韓團主題列車及貓空纜車期間限定寶怪主題車廂，將一路展出至1月25日。

這次BABYMONSTER主辦單位合作，推出一系列期間限定應援規劃，包含捷運主題列車等。北捷提供

BABYMONSTER捷運主題列車。北捷提供

