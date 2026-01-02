BABYMONSTER首登台北小巨蛋 兩晚吸2.4萬人迎新年

BABYMONSTER登台北小巨蛋開唱。 圖／讀者提供

韓國人氣團體BABYMONSTER初登台北小巨蛋，成為2026年首組在台舉辦萬人演唱會的韓國藝人。她們今明兩天在台北小巨蛋舉行，「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT 2026 IN TAIPEI」，共吸引2.4萬名粉絲到場，成員們除了用中文打招呼，同時也祝大家新年快樂！

除了準備包括安可在內共17首作品，無論是全場舞動橋段，還是抽出粉絲互動，都讓現場尖叫不段。中場的提問環節，被問到「最近有沒有想誇獎自己的地方」，RUKA透露自己挑戰手作法式巧克力蛋糕；PHARITA在最放鬆的時刻則表示，先前返鄉的時候，吃到媽媽做的菜就覺得很安心；AHYEON則說每次來台北一定會要珍珠奶茶跟鳳梨酥，今天後台喝到的桃子珍珠茶讓她印象深刻。



本次巡演自去年11月自日本千葉出發，陸續走訪名古屋、東京、神戶與曼谷，完成六城十二場演出，台北站為本階段巡演行程之一。演唱會以〈WE GO UP〉揭開序幕，接連演唱〈SHEESH〉、〈DRIP〉等作品，現場應援聲貫穿演出全程。作為迷你專輯《WE GO UP》發行後的巡演內容，團體也演出〈PSYCHO〉、〈SUPA DUPA LUV〉、〈WILD〉等歌曲，呈現專輯發行後的演出安排。

BABYMONSTER成為2026年在台北小巨蛋開唱的首組韓國藝人。 圖／讀者提供

演出前夕，台北市區已提前進入演唱會氛圍，小巨蛋天幕輪播演唱會畫面，捷運站與車廂同步播放相關歌曲與成員視覺。場館內亦準備台北站限定的小怪獸造型紙花，於演出過程中灑落全場；主辦單位同時為VIP觀眾準備專屬鐳射卡與紀念禮包，內容包含透明收納袋、襪子、貼紙組與零錢袋等周邊。