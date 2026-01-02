「BABYMONSTER」中文拜早年 雅賢突道歉：再來1次

「BABYMONSTER」今在台北小巨蛋舉辦「LOVE MONSTERS」亞洲巡迴粉絲演唱會。讀者提供



「BLACKPINK」師妹團「BABYMONSTER」3度訪台，今（1╱2）起一連2天在台北小巨蛋舉辦「LOVE MONSTERS」亞洲巡迴粉絲演唱會，共吸引2.4萬名「MONSTIEZ」（粉絲名稱）朝聖，18歲的Ahyeon展現流利的英語及中文能力串場，Ruka也以中文「新年快樂」拜早年。

「BABYMONSTER」由Ahyeon、Rami、Rora和日籍Ruka、Asa與泰國籍的Pharita、Chiquita組成，Rami去年5月起因健康因素暫停團體活動，被傳是因「氣胸」問題。

「LOVE MONSTERS」亞洲巡迴粉絲演唱會去年11月自日本千葉出發，陸續走訪名古屋、東京、神戶與曼谷等城市，完成6城12場巡演行程，台北站也成為本階段巡演的重要一站。

「BABYMONSTER」今吸引1.2萬名「MONSTIEZ」朝聖。讀者提供

今「BABYMONSTER」一連演唱〈WE GO UP〉、〈SHEESH〉後分別跟「MONSTIEZ」打招呼，Ahyeon以流利的中文說：「大家好，我是雅賢，很開心再次見到你們。」因小卡詞笑場，還急道歉喊「再來1次」，接著說：「今天也一起製造美好回憶吧！」Asa則用英文拜年，還甜撩：「我想你們，你們想我嗎？」

演唱破億夯曲〈DRIP〉時，Ahyeon狂飆三段高音掀高潮，6人也透過〈PSYCHO〉、〈SUPA DUPA LUV〉、〈WILD〉等舞台展現出更豐富的音樂層次與舞台表現。另外，主辦單位也為VIP觀眾準備專屬鐳射卡與紀念禮包，內容包含透明收納袋、襪子、貼紙組與零錢袋等實用周邊。

