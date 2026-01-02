BABYMONSTER 小巨蛋開唱 北市府祭「五大城市應援」：專屬捷運列車、貓纜塗裝全台首見





韓國超級新星女團 BABYMONSTER 於今（2）日、明日連續兩天在臺北小巨蛋火熱開唱！為迎接這股強勁韓流，臺北市政府觀光傳播局特別策劃「臺北限定城市應援」，將追星場景從演唱會延伸至整座城市。從佈滿成員視覺的專屬捷運車廂、貓空纜車限定塗裝，到小巨蛋周邊的紅色應援燈海，臺北市化身為大型應援場，邀請全球粉絲（MONSTIEZ）共同體驗這場視聽盛宴。

臺北捷運公司為廣大粉絲量身打造沉浸式體驗，讓搭車過程也充滿驚喜：

寶怪專屬應援列車： 車廂內外佈滿成員個人的大型形象海報與專屬主視覺。粉絲可透過「臺北捷運 Go」APP 追蹤列車即時動向，精準捕捉這列「追星隧道」。

捷運站限定廣播： 1 月 2 日至 3 日，在捷運小巨蛋站每 20 分鐘便會播放一次專屬播音，收錄 BABYMONSTER 的 3 首熱門神曲，讓歌迷在抵達場館前就能感受高燃氛圍。

應援範圍從地面延伸至高空，全方位包圍粉絲感官：

貓空纜車限定車廂： 粉絲最愛的北捷遊憩公司特別推出「限定塗裝車廂」，讓 MONSTIEZ 在搭乘貓纜俯瞰大臺北美景時，還能與心愛的偶像近距離合影。

小巨蛋應援特區： 演唱會場館周邊設置了巨型應援牆、成員個人歡迎柱，入夜後更會點亮夢幻的「紅色燈海應援樹」，打造專屬粉絲的拍照聖地。

熊讚變身小惡魔！西門町、大稻埕限定打卡點亮相

觀傳局結合城市觀光，在指標性景點設置聯名裝置：

跨界聯名打卡點： 在西門町、大稻埕碼頭等熱門地點，設置了 BABYMONSTER 主視覺打卡牆。

熊讚驚喜變裝： 城市吉祥物「熊讚」特別戴上 BABYMONSTER 標誌性的「小惡魔角」，邀請粉絲走訪臺北巷弄，記錄追星之外的城市魅力。

展現活力臺北：以國際影視能量活絡觀光

觀傳局強調，臺北是一座充滿包容性與創意的城市，透過與國際頂尖人氣團體合作，不僅能活絡在地觀光，更能將臺北的熱情傳遞給廣大的國際觀光客與年輕族群。

活動快訊：

演唱會日期： 2026/01/02 – 01/03

應援活動範圍： 臺北捷運、貓空纜車、臺北小巨蛋、西門町、大稻埕碼頭。

