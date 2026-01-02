BABYMONSTER 登小巨蛋開唱！雅賢變身中文小老師 ASA甜蜜告白：愛你們

【緯來新聞網】BABYMONSTER 三度來台演出，今（2日）、明兩天登上小巨蛋舉辦「LOVE MONSTERS ASIA FAN CONCERT 2026 IN TAIPEI」，2天共吸引2萬4千名粉絲支持。今首場開唱，BABYMONSTER一開場就以熱烈的〈WE GO UP〉、〈SHEESH〉揭開序幕，成員AHYEON驚人海豚高音，立刻掀起全場粉絲熱烈尖叫。

BABYMONSTER來台舉辦FAN CONCERT，兩天共吸引2萬4千名粉絲到場支持。（圖／讀者提供）

BABYMONSTER成員RAMI因氣胸問題暫停演藝活動，這次只有RUKA、PHARITA、ASA、AHYEON（雅賢）、RORA、CHIQUITA 6名成員來台，6人各自以中文向粉絲打招呼，打頭陣的RUKA先是以中文大喊「新年快樂」，ASA則嗨喊：「我好想你們，你們想我嗎？」中文十分流利的AHYEON則是用中文甜喊：「很高興再次見到大家，希望能一起......」沒想到講到一半卡詞，她羞喊：「對不起，我們再來一次。現在才剛剛開始，大家要跟我們一起嗨起來！」這次BABYMONSTER也帶來新歌〈PSYCHO〉首唱，掀起熱烈尖叫。

BABYMONSTER一開場就以熱烈的〈WE GO UP〉揭開序幕。（圖／讀者提供）

今成員們也抽出粉絲問題回答，RUKA被問到「想稱讚自己的地方」，她笑說自己難得在休息時間，做了法式巧克力蛋糕，並表示RORA有把認證照片上傳社群，她也不忘承諾粉絲：「希望未來也能做給大家吃。」PHARITA則表示，已經很久沒回泰國老家，最幸福的時刻就是待在家，「只要能吃到媽媽煮的飯，就很幸福。」AHYEON則透露，每次來台演出，她都會在後台找台灣點心來吃，「我一定會找鳳梨酥跟珍奶。」並特別點名很愛喝蜜桃珍奶，「真的特別特別好吃。」

BABYMONSTER用中文向台下粉絲打招呼。（圖／讀者提供）

演出尾聲，ASA再次用中文向粉絲承諾，「大家今天開心嗎？下次再見！愛你們！」忙內Chiquita則向AHYEON現學現賣中文，稱讚台下粉絲：「你們好棒！」並用中文稱讚AHYEON簡直是中文小老師，「謝謝老師！」演出最後則在〈SHEESH〉歌聲中，為演出畫下完美句點。

BABYMONSTER 三度來台演出。（圖／讀者提供）

