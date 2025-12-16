BABYMONSTER 聖誕約定獻台灣！ LOVE MONSTERS 台北快閃店松菸登場

BABYMONSTER 將在聖誕節登場。（大鴻藝術BIG ART提供）

YG 超人氣女團 BABYMONSTER 近期驚喜連發，先是宣布將於明年 1 月 2 日、3 日首度攻進台北小巨蛋連唱兩天，隨後又在2025 MAMA Awards舞台上火力全開，以氣勢磅礡的演出與精緻妝造掀起全球熱議。就在年末期待聲浪持續升溫之際，BABYMONSTER今（15）日再度加碼送禮，驚喜宣布將於 2025 年聖誕節期間登陸台北松山文創園區，推出期間限定的「BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI」，為台灣 MONSTIEZ（官方粉絲名）獻上一場專屬的聖誕之約。

廣告 廣告

此次快閃店主打「台北限定」概念，與其他城市場次截然不同，特別規劃多個沉浸式拍照空間與互動裝置，並展出成員親筆寫給台灣粉絲的中文甜蜜留言。同時結合日本巡演精選影像牆、最新迷你二輯《WE GO UP》以及情境式場景，讓粉絲能近距離走進 BABYMONSTER 的世界觀。現場也設有主題拍貼機、MV打卡牆與多組拍照點，打造只屬於台北的年末回憶。周邊商品同樣誠意滿滿，除了推出台北城市限定色小花吊飾、LOVE MONSTERS即可拍相機等鐵粉必收新品，更加碼台北場獨家「滿額贈成員卡」，勢必成為本次活動最受矚目的收藏焦點。 「BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI」將於12月25日（四）至12月31日（三）在松山文創園區 5 號倉庫期間限定登場，入場採事前預約制，並於12月22日（一）開放線上預約。更多預約方式、商品資訊與現場規劃細節，將陸續透過主辦單位大鴻藝術 BIG ART 官方社群公布。

更多鏡週刊報導

鈴木愛理參戰2025台南跨年晚會 粉絲暴動直呼「一定要衝台南」

玄彬、鄭雨盛兩男神扛《韓國製造》 鄭雨盛拍雨中追逐戲淋到生無可戀

韓饒舌女歌手遭製作人男友長期家暴 曝光瘀青照：說出真相才能停止一切