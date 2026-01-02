「BABYMONSTER」首攻蛋維安升級 40位警力+13道安檢門護1.2萬粉

「BABYMONSTER」今在小巨蛋開唱。黃于珊攝



「BLACKPINK」師妹團「BABYMONSTER」今（1╱2）3度訪台，一連2天在台北小巨蛋舉辦「LOVE MONSTERS」亞洲巡迴粉絲見面會，日前張文在台北車站與捷運中山商圈犯下無差別殺人案，今松山分局派出40位警力負責巡邏和交通疏散，主辦單位也設置13道安檢門，並安排帶著糾察袖套的人員拿著金屬探測器進行安檢，謹慎保護1.2萬名「MONSTIEZ」（粉絲名稱）。

而為迎接首度登上小巨蛋的「BABYMONSTER」，主辦單位攜手台北捷運公司及北捷遊憩公司推出期間限定應援，包含捷運「寶怪專屬應援捷運車廂」，車廂內布滿「BABYMONSTER」成員形象與專屬視覺，讓通勤路程化身追星隧道，北捷Go APP也可查詢限定列車的即時動向，而在捷運小巨蛋站也推出「捷運站專屬廣播」，今明2天每20分鐘限定播放3首「BABYMONSTER」熱門歌曲的限定播音。

廣告 廣告

另外，北捷遊憩公司在小巨蛋周邊設置大型應援牆、成員個人歡迎柱及紅色燈海應援樹，貓空纜車也推出限定塗裝「寶怪」主題車廂，讓粉絲在空中俯瞰台北美景的同時與心愛的偶像近距離接觸。

捷運「寶怪專屬應援捷運車廂」。北捷提供

觀傳局指出，本次「城市景點專屬打卡點」在知名景點西門町、大稻埕碼頭等設置台北限定城市打卡點，結合「BABYMONSTER」主視覺與限定小惡魔角的城市吉祥物熊讚讓粉絲追星的同時也能多走訪景點。

而為給「MONSTIEZ」安全、安心的觀賞環境，北捷遊憩公司除與轄區派出所合作於場館內外增派警力巡查，主辦單位也同步升級維安措施，力保「MONSTIEZ」安全。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

阿信被星二代緊抱告白「給我第二人生」 口誤進產房！怪獸急澄清

玄彬周旋2女喊冤：絕非渣男 對決鄭雨盛宛如韓版《無間道》

蔡健雅、韋禮安金嗓助攻 台北跨年晚會收視稱霸全台