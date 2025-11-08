「BABYMONSTER」1月撲台 直攻小巨蛋連唱2天
「BLACKPINK」師妹團「BABYMONSTER」繼2024年台北流行音樂中心、2025年林口體育館，2026年1月2、3日第3度訪台，連2天登上台北小巨蛋舉辦「LOVE MONSTERS」亞洲巡迴粉絲見面會，也是明年首組在小巨蛋開唱的韓星。
由韓籍Ahyeon、Rami、Rora和日籍Ruka、Asa與泰國籍的Pharita、Chiquita組成的「BABYMONSTER」9月才剛結束長達8個月的世界巡迴演唱會，10月10日又推出最新迷你二輯《WE GO UP》，11月19日則會公開〈PSYCHO〉MV。
「LOVE MONSTERS」亞洲巡迴粉絲見面會台北站門票分為6500、5600、4800、4200、3200、2200、800元等7種，全場均為座位席，11月8日起為Fanclub登記、11月14日為Fanclub以及Joox優先購，11月15日則在KKTIX網站全面啟售。
