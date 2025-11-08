BABYMONSTER 2026登台唱進小巨蛋

韓國超人氣女團BABYMONSTER繼千葉、名古屋、東京、神戶以及曼谷之後，將於明年1月2、3日連續2天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」 台北站，連續3年來台開唱，這不但是她們首度唱進該場地，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。

BABYMONSTER 19日將會公開收錄曲〈PSYCHO〉的MV，歌詞從全新角度詮釋「PSYCHO（瘋狂）」的意涵，展現出與主打歌〈WE GO UP〉截然不同的氛圍與BABYMONSTER特有的嘻哈態度，引發廣大回響。

經紀公司YG娛樂先前釋出多張引發話題的神祕預告，接著又公開象徵鮮明的紅脣主題「PSYCHO M/V ANNOUNCEMENT」海報，正式揭曉MV的上線時間。隨著一連串懸疑式宣傳步入尾聲，讓全球粉絲高度好奇的「謎題」終於完整拼湊出來。