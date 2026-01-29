BABYMONSTER《PSYCHO》快閃登場 SEVENTEEN藍色小精靈聯名超商就能買

（圖／加七攝、SUNFRIEND MOUTH提供）

近年K-pop不只在音樂榜單上持續刷新紀錄，也逐漸成為實體消費與生活風格的重要引爆點。從專輯銷量、MV點閱到快閃店與聯名商品，粉絲的熱情早已不只停留在螢幕前，而是延伸到城市街角與日常生活。近期最具代表性的兩大話題，正好來自新世代女團BABYMONSTER與國際級男團SEVENTEEN，一邊是以音樂實力與舞台魅力持續擴張影響力，一邊則透過跨界IP合作，將偶像魅力全面滲透進日常消費場景。

BABYMONSTER第二張迷你專輯《WE GO UP》發行後，迅速在全球多個地區專輯榜奪冠，並於各大音樂節目拿下一位，展現新生代女團中極具爆發力的成績。其中收錄曲〈PSYCHO〉憑藉獨特曲風、成員極具辨識度的唱腔與舞台表現，迅速累積超高人氣，最終推出追加MV，更在YouTube上突破1億觀看次數，成為粉絲與路人都無法忽視的代表作。

這波人氣也正式從線上延伸到實體場域。以〈PSYCHO〉為核心概念的期間限定快閃店，於1月29日至2月10日在統一時代百貨台北店7樓登場，主打〈PSYCHO〉系列周邊商品，讓粉絲能把舞台魅力轉化為可收藏、可穿戴、可展示的實體記憶。

另一邊，SEVENTEEN首度攜手經典卡通The Smurfs，於2025年末公開合作MV《音樂之神（Music of God）》，13位成員化身藍色小精靈角色，在MV中一同共舞，畫面一曝光便引發社群熱議。這次合作背後，其實來自一個巧妙的時間交會，那就是藍色小精靈的周年紀念日，恰好與SEVENTEEN《God of Music》的發行日同為10月23日。這樣的緣分，促成了兩大IP的跨界合作，也讓音樂與角色形象自然融合，傳遞「歡樂共聚」與正向能量的核心精神。

這波「SEVENTEEN | The Smurfs」全系列商品正式進駐7-ELEVEN門市，全台獨家開賣的八款聯名商品，甜點與麵包系列共推出四款品項，並巧妙結合SEVENTEEN的分隊設定與藍色小精靈的童趣視覺。「牛奶麵包」由13位成員全體同框登場，呈現團體完整魅力；「巧克力虎皮蛋糕」對應PERFORMANCE TEAM，動感與節奏感十足；來自韓國製造的「延世大學起司蛋糕」則由HIP-HOP TEAM擔綱；而烙印LOGO的「藍莓戚風夾心蛋糕」則屬於VOCAL TEAM。每款商品內還隨機附贈收藏貼紙，全套共30款，讓吃甜點這件事，多了一層拆卡般的驚喜感。

除了烘焙甜點，「SEVENTEEN | The Smurfs」也推出多款零食與實用小物，讓聯名不只停留在視覺層面。「烤玉米風味玉米餅」主打濃郁玉米香卻不油膩，適合日常解饞；「純水濕紙巾」以小分隊設計成六入包裝，輕巧好攜帶；加購的「徽章盲盒」則以盲抽形式滿足收藏樂趣；「收納購物袋」更把13位成員與藍色小精靈元素藏進細節設計中，越看越有發現感。

