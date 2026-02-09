Bad Bunny演出嗨炸超級盃「現場辦婚禮」 女神卡卡、瑞奇馬汀驚喜助陣

Bad Bunny 擔任超級盃中場演出。（圖／Getty）

炙手可熱的波多黎各歌手Bad Bunny在今日的超級盃中場演出，帶來火熱的拉丁風情，宛如一場歡樂派對就連女神卡卡（Lady Gaga）、瑞奇馬汀（Ricky Martin）等歌手都驚喜助陣。

此次中場演出，將舞台設計成典型的波多黎各社區，Karol G、Cardi B、潔西卡艾芭（Jessica Alba）、佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）在屋前開心跳舞。演出場景穿梭於模擬甘蔗田、擠滿熱情舞者的巨大舞池以及一場婚禮，只見Bad Bunny將婚戒交給一名男子，男方接著就像女方下跪求婚，爾後眾人歡慶喜事。Bad Bunny的經紀人證實，這是一場「真正的婚禮」。

廣告 廣告

Bad Bunny超級盃演出大獲好評。（圖／Getty）

一對情侶直接在Bad Bunny超級盃演出中結婚。（圖／Getty）

毫無預警登場的女神卡卡帶來《Die With a Smile》的全新版本，同樣是波多黎各人的瑞奇馬汀也與Bad Bunny合唱《LO QUE LE PASÓ A HAWAii》。

不過自從Bad Bunny宣布擔任超級盃中場演出嘉賓時，即遭到川普等右派人士批判，在接近尾聲時，他喊了一句「願上帝保佑美國」，逐一點名北美洲、中南美洲的每個國家同時，告示牌上顯示一句話：「唯一比仇恨更強大的，是愛。」呼應此次表演主題為「團結」，反擊那些帶有種族歧視的言論。

女神卡卡驚喜登場，與Bad Bunny熱舞。（圖／Getty）

瑞奇馬汀也驚喜現身。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導