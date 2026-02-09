Bad Bunny登葛萊美＋超級盃！3魅力重新定義新世代流行樂





如果說泰勒絲、紅髮艾德代表的是過去十多年英語流行樂的「全球金本位」，那麼壞痞兔（Bad Bunny）的出現，幾乎可以說是直接推翻這套規則，重新定義什麼叫做「主流」。

在剛落幕的 2026 年第 68 屆葛萊美獎上，壞痞兔以全西班牙語專輯《Debí Tirar Más Fotos》奪下「年度專輯」，成為該獎項設立 68 年來的歷史第一人；緊接著，他又站上 2026 年超級盃（Super Bowl LX）中場秀舞台，成為首位以西語為主軸的主秀藝人。

從「英語黃金標準」到「非英語主流」

長期以來，全球流行樂的成功模式十分清楚：用英語創作、旋律易懂、歌詞強調故事性，並以美國市場作為最終驗收標準，泰勒絲與紅髮艾德正是這套系統下最成功的代表。



但壞痞兔走的，完全是另一條路。他全程使用西班牙語創作，甚至大量保留波多黎各方言與俚語；他的音樂不強求每個人聽懂，卻能靠著節奏、律動與情緒，讓每個人都能沈浸其中。

從超市打工仔，到 SoundCloud 爆紅

壞痞兔本名「貝尼托·安東尼奧·馬丁尼茲·歐加修」，1994 年出生於波多黎各下維加（Vega Baja）。他的成長背景並不耀眼——父親是卡車司機、母親是老師，童年在教會唱詩班培養音感，14 歲開始嘗試創作。

大學就讀波多黎各大學期間，他一邊在超市擔任裝袋工與貨架整理員，一邊利用零碎時間在 SoundCloud 上傳自製音樂。2016 年，他的單曲〈Diles〉意外在平台上發酵，吸引 DJ Luian 注意，進而簽入 Hear This Music 廠牌。隔年推出的〈Soy Peor〉登上美國拉丁歌曲榜前段班，也讓「Bad Bunny」正式成為拉丁陷阱音樂（Latin Trap）的代表人物之一。

壞痞兔始終不避談政治與社會議題。他多次為波多黎各的災後重建、政府貪腐與移民處境發聲，並在國際舞台上堅持使用西班牙語致詞。對許多拉丁裔年輕世代而言，他不只是流行偶像，更是一個「被看見」的象徵。

2026是壞痞兔的「封神元年」

葛萊美歷史第一人： 過去 68 年來，葛萊美最高榮譽幾乎是英語歌手的天下。Bad Bunny 硬是用母語打破這道高牆，告訴全世界「音樂不需要翻譯」。

超級盃唯一主秀： 站上這個全美最頂尖的表演舞台，象徵他已正式進入碧昂絲、麥可傑克森級別的殿堂。

數據怪物： 2025 年蟬聯 Spotify 全球串流冠軍，年播放量逼近 200 億次，且影響力早已擴散至中國、日本等非西語系市場，證明他的號召力不只侷限於拉丁世界。

壞痞兔三大魅力

「做自己」的時尚先鋒

他大膽挑戰「大男人主義」，塗指甲油、穿裙子、戴珍珠項鍊，甚至在 MV 中變裝。2022年首次參加Met Gala就掀起話題，造型幾乎年年入選「年度最佳穿搭」，更是在2024 年受邀擔任 Met Gala 的 「聯合主席」，與「時尚女魔頭」安娜·溫圖（Anna Wintour）、辛蒂亞（Zendaya）及珍妮佛·羅培茲（JLo）平起平坐。

重新定義「主流」

以前非英語歌手想紅，都要勉強自己改唱英文歌（如早期的夏奇拉）。但 Bad Bunny 堅持不妥協，他證明了：只要節奏對、風格酷，全世界都會跟著你唱西班牙文！

跨界跨到「摔角界」、演員

他不只是歌手，還是貨真價實的 WWE 職業摔角手！他不是去客串，而是真的下場練習高難度動作；不只如此，他還客串多部電影，在《子彈列車》中飾演狼人，與布萊德彼特有精彩的對手戲。這種「做什麼都拚命」的態度，幫他圈粉無數。

31 歲的壞痞兔，從超市打工仔一路走到葛萊美與超級盃舞台，他的成功不只是個人傳奇，更象徵全球流行文化正在發生天翻地覆的轉變。

