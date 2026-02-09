Bad Bunny超級盃中場秀開唱 川普怒批：史上最糟糕的表演

第60屆超級盃9日正式登場，本次中場秀請來波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）擔任表演嘉賓，不過美國總統川普在表演結束後，隨即發文抨擊這是「史上最糟糕的表演之一」，不只批評其舞蹈動作，更稱這段表演是對「美國偉大」精神的侮辱，還怒轟NFL新的開球規則非常荒謬，要求立即取消這項更動，砲火相當猛烈。

Bad Bunny此次以波多黎各文化為主軸，為全場觀眾獻上約13分鐘的表演，開場以〈Tití Me Preguntó〉拉開序幕，並展現了一系列對家鄉文化的致敬，隨後女神卡卡（Lady Gaga）與瑞奇馬丁（Ricky Martin）的驚喜亮相，也再次點燃全場氣氛。

不過，川普在自家社群平台真實社群（Truth social）發文，譴責Bad Bunny的中場秀完全沒有意義，而且是對「美國偉大」的侮辱，認為表演完全不符合美國對於成功、創造力和卓越的標準，更直言「沒有人聽得懂他在唱什麼，舞蹈動作也很噁心，尤其對正在收看的幼童來說非常不適合」。

川普更批評，這場中場秀是對美國的一記「當頭棒喝」，這場混亂不堪的中場秀毫無鼓舞人心之處，並指責主流媒體會對此給出正面評價，是因為他們對真實世界正在發生的事情一無所知。川普還要求NFL立即取消荒謬的新開球規則，並在最後再次喊出「讓美國再次偉大」。

事實上，川普早在此前就曾針對表演嘉賓表達反對立場，認為選擇Bad Bunny擔任表演嘉賓是糟糕的決定；Bad Bunny則是多次公開反對川普的移民措施，並在上週葛萊美頒獎典禮上，公開批評川普政府的移民政策與執法手段。

責任編輯／馮康蕙

