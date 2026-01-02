在美國出口管制持續緊縮、中國積極尋求半導體「國產替代」的大背景下，百度終於跨出了關鍵一步。根據路透新聞報導，百度證實旗下負責AI晶片研發的子公司崑崙芯 (Kunlunxin)，已於2026年1月1日正式向香港聯合交易所 (HKEX) 秘密遞交了上市申請，意味著這家原屬於百度內部的晶片部門，將正式分拆獨立進入資本市場。

百度拆分其AI晶片業務！「崑崙芯」秘密申請香港IPO，估值傳達30億美元

估值上看人民幣210億元，百度仍握控制權

報導指出，崑崙芯在完成最新一輪融資後，估值已來到人民幣210億元 (約30億美元)。雖然具體的募資規模與結構尚未最終定案，但百度強調，在建議的分拆上市完成後，崑崙芯仍是百度子公司，由百度維持控制性股權。

崑崙芯的前身可追溯至2012年百度內部的AI晶片研發部門。儘管目前其晶片主要供應給百度自家的搜尋與AI業務 (如文心一言)使用，但過去兩年已開始積極拓展外部客戶，試圖在NVIDIA晶片受限的中國市場中，搶食AI算力的龐大商機。

港股成中國AI與晶片廠「避風港」

崑崙芯並非近期唯一尋求在香港上市的中國科技公司。隨著2025年香港IPO市場回溫 (共募得365億美元，創2021年以來新高)，多家中國AI與半導體業者正排隊掛牌：

• MiniMax：中國AI新創獨角獸，傳計畫集資41.9億港元 (約5.38億美元)。

• 壁仞科技 (Biren Technology)：半導體設計商，據傳已在IPO中募得55.8億港元。

• 豪威科技 (OmniVision) / 兆易創新 (GigaDevice)：兩家半導體大廠也傳出展開IPO詢價，目標各籌集約6億美元。

分析觀點：百度「軟硬通吃」的戰略佈局

晶片研發是出了名的「燒錢」，特別是在先進製程與AI架構的研發上。透過獨立上市，崑崙芯可以直接從資本市場獲取銀彈，減輕母公司百度的財報壓力。同時，在美中科技戰的氛圍下，擁有「自主可控」的AI晶片已成為中國網路巨頭的生存底線。

對於百度而言，左手有「文心一言」大模型，右手有「崑崙芯」提供算力，這種軟硬整合的垂直生態，將是其在未來幾年與字節跳動 (ByteDance)、阿里巴巴 (Alibaba) 競爭時最大的護城河。

不過，崑崙芯在效能上距離NVIDIA的H20或B20仍有差距，上市後能否獲得投資人青睞，最終還是得看其生態系的相容性與實際落地的效能表現。

