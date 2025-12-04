Baker-McGuire 貝克傢俱 聚焦4種生活樣貌 詮釋家的軟裝美學

【文字整輯｜王程瀚．圖片提供｜Baker-McGuire 貝克傢俱】

圖片提供｜Baker-McGuire 貝克傢俱

家，不只是放滿家具的地方，而是承載生活記憶串起人生故事與情感的空間。Baker-McGuire 貝克傢俱 以「生活樣貌」為靈感，提出四種風格情境：自住者、伴侶者、設計宅與社交款待宅，透過軟裝佈置、空間比例與家具選搭的巧思，帶領居住者找到屬於自己的風格密碼，讓每件家具回到家的靈魂裡，將生活習慣、材質層次與情感氛圍一一串聯，讓家不只是居所，成為生活美學的載體，更是身心歸屬的場域。

風格自住者：一人生活的質感佈局

對單身菁英與創意工作者來說，自處的空間是內在能量的來源。一個人生活，空間講究的講究機能，還有秩序與氛圍。雕塑感單椅搭配邊桌，能讓角落成為專屬休憩場域，再以抱枕織品與地毯疊加溫度。Wave Lounge Chair以圓弧線條勾勒出柔和弧度，全包覆式的坐感帶來安定的舒適，無論是客廳閱讀角落，或臥室小沙龍，都能成為專屬的休憩場域。 靈感取自巴黎凱旋門的建築語彙的Arco Spot Table，方形桌體四側嵌入拱形線條，搭配能折射光影的銀箔玻璃桌面，桌下設計成收納區，可放置雜誌或綠植，兼具展示與實用功能。依照季節變化搭配Bespoke Pillow，增添色彩與材質的層次，也讓空間多一分溫度與自在。

Wave Lounge Chair。(圖片出處 IG hw.interiors)

Arco Spot Table。

Bespoke Pillow。

風格伴侶者：平衡喜好的生活設計

對伴侶或新婚家庭來說，家的設計重點在「平衡」。一張雙人沙發搭配單椅，不僅保有交流視線，也能照顧彼此的舒適。兩人能在同一空間中擁有各自的舒適座位。這樣的組合不僅讓對話更自在，也能營造溫度與格調兼具的生活氛圍。

Trinidad Sofa。

Trinidad Sofa以幾何線條結合柔和曲線，展現現代與經典並存的優雅比例；天然藤材基座呼應飽滿軟墊，營造自然溫潤質感。Amoura Occasional Chair雕塑感線條的舒適座椅以垂直分割縫線勾勒雕塑般的輪廓，結合蓬鬆柔軟的坐墊，平衡造型與舒適。無論作為客廳主角或閱讀角落，都能為空間注入輕盈自在的氛圍。

Amoura Occasional Chair。

品味設計宅：從機能轉向質感升級

正值換屋階段或是購置第二套房產的高階族群而言，居家早已超越機能層次。材質的細膩度、比例的拿捏、家具的選擇，都是彰顯格調的語言。以特殊材質家具作為空間核心，搭配相近或對比的色系呼應，讓空間呈現策展級的層次感。

Fiji Dining Table。

Fiji Dining Table承襲海岸靈感，藍色溪流瑪瑙桌面如光影海浪般流動，皮革編繩細節呼應航海語彙，展現自然與工藝的交融。Lao Cocktail Table以蜂蜜瑪瑙打造獨特的L型結構，從不同角度皆散發出高雅氣韻。設計語彙兼具現代感與經典氣質，成為空間中的亮眼焦點。

Lao Cocktail Table。

社交款待宅：讓空間成為生活名片

對企業主與藝文圈人士而言，家的格局與氛圍，就是最具代表性的生活名片。從玄關到客廳，家具的尺度與動線規劃，影響了賓客互動的流暢度。一張具有造型語彙的單椅，搭配香氛蠟燭與設計書，就能成為訪客記憶中的專屬符號。

Marino Dining Chair。

Marino Dining Chair單椅展現經典雋永的姿態，穩固的靠背以實木胡桃木勾勒邊框，搭配收斂有致的圓錐形青銅椅腳設計。支撐性與舒適度兼具，營造優雅而從容的用餐氛圍。搭配ASSOULINE的Travel From Home Candle香氛蠟燭，從邁阿密的日光、馬拉喀什的香料、伊比薩的海風、托斯卡尼的夕陽……每款香氛，都是一張通往異國的氣味機票，邀你在日常中啟程，讓空間透過氣味述說主人的世界觀。

ASSOULINE的Travel From Home Candle香氛蠟燭。

家的氛圍決定生活的質感

軟裝設計的真正價值，在於讓生活成為體驗。它能在獨處時帶來秩序，在伴侶生活裡營造平衡，在設計宅中展現格調，更能在社交款待時成為生活名片。風格養成，不必等待大改造，而是從日常細節開始。立即探索你的生活風格樣貌，預約Baker-McGuire貝克傢俱軟裝諮詢，開啟屬於你的居家風格旅程。

品味從日常開始：4種生活樣貌 × 軟裝佈置風格學

