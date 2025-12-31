New Balance 2026話題鞋款齊發：1906Loafer、MT10O、ABZORB 2000 鞋頭必搶一次看

New Balance 攜手 OPMM 限時展出系列球鞋

為慶祝全新配色鞋款正式登場，New Balance 攜手指標性二手選物店 OPMM，自 2025 年 12 月 24 日至 2026 年 1 月 5 日限時展出系列鞋履。

並由 OPMM Founder 書銘親自演繹，以選物視角玩味呈現 New Balance 鞋履在街頭與日常造型中的多重搭配可能，重新定義摩登新潮的穿搭態度。實際販售與購買資訊，請依 New Balance 官方社群平台公告為準。

NB人氣鞋款一次看

New Balance 推出一系列承載潮流基因的全新鞋履，以前衛設計語言重新演繹「風格與機能」的多元面貌，為新一年創造更豐富的穿搭可能。從紳裝機能代表 1906Loafer 樂福鞋、主打薄底時尚的 MT10O，到充滿 Y2K 個性張力的 ABZORB 2000 家族，全系列透過嶄新配色，展現 New Balance 一貫的品味態度與摩登潮流視角～

本季鞋履陣容重新解構品牌經典，從都會、機能到千禧概念一次涵蓋，為 2026 年寫下嶄新篇章。作為都會潮流代表作，1906Loafer 樂福鞋迎來全新 5 款配色，大膽運用色彩與異材質拼接，展現耳目一新的摩登時尚語彙。亮面漆皮鞋面結合鱷魚皮紋理壓印，營造極具張力的視覺效果，將正裝輪廓巧妙融合運動基因，為鞋款注入更鮮明的都會個性。

MT10O 靈感則源自 Minimus Trail 10 越野跑鞋，結合輕盈腳感與戶外機能特性。輕量化赤足設計搭配俐落外型，讓舒適度與造型感並行，無論日常或街頭穿搭皆能輕鬆駕馭，成為實穿度極高的薄底時尚新選擇。

延續 Y2K 美學熱潮，ABZORB 2000 系列以 2000 千禧年代跑鞋為靈感起點，透過前瞻視角重新詮釋千禧世代的經典輪廓。鞋身運用無接縫解構線條，將復古語彙與當代極簡設計巧妙融合，勾勒出俐落卻富層次的未來感風格。

作為 New Balance 標誌性科技之一，ABZORB 中底自 1993 年問世以來，憑藉優異的吸震與穩定表現深受肯定。ABZORB 2000 採用透氣網布鞋面，並以動感中底線條強化視覺層次，使整體輪廓更顯摩登洗鍊！





