BALENCIAGA機車包家族好吸眼球 好萊塢明星愛不釋手

（左起）楊超越、Naomi Watts、Claudia Schiffer都是Le City系列愛用者。（BLAENCIAGA提供）

BALENCIAGA於2001年首次發表City包型，在重新演繹之後於去年華麗回歸，到了2025秋冬的此時，Le City系列以柔軟麂皮材質，將復古與現代感融合，讓克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）、娜歐蜜華茲（Naomi Watts）、楊超越等人為之傾心，拎著包款上街。

Le City中型款，NT$114,000。（BLAENCIAGA提供）

距離首次亮相20多年後，Le City系列的回歸依然保有品牌標誌性獨有物料Arena皮革易於識別的皺褶與紋理感、手感柔韌而豐滿，皮革隨性且柔軟等特性；包款構造由25片皮革手工拼接而成、加固袋角的小型金屬扣、遍佈袋身的11釐米黃銅頂針形飾釘、內袋有機棉帆布材質，將本系列原有的繁複格調集於一體。

Le City First（白色），NT$68,900。（BLAENCIAGA提供）

Le City First為早期機車包家族中First的版本，輕盈實用又有態度，一包可手提、肩背或腋下背，延續機車包的「率性酷感」風格：細節眾多、五金明顯，既有街頭感也有精品感。Le City在去年推出迷你尺寸、小型以及中型款，本季的款式則有柔軟麂皮材質，能塑造慵懶且有型的輪廓，成為穿搭的焦點。

Le City中型款，NT$91,900。（BLAENCIAGA提供）

