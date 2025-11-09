BALENCIAGA香氛一口氣推出十款 仿舊設計致敬78年前首款香水

Balenciaga Fragrance Collection香氛系列共有十種香味。（BALENCIAGA提供）

自1917年Cristóbal Balenciaga創立同名品牌，歷經了百年的淬煉後的今年，BALENCIAGA一口氣推出十款無性別香氛，以重構78年前品牌首款香水Le Dix的瓶身廓型，將高訂美學封存瓶間；隨香氛系列一同推出的還有香水掛飾、香水盒等延伸用品。

Discovery Box內含10款（2ml ）香調。NT$2,700（BALENCIAGA提供）

系列的主打香氣是與1947年版本同名的「Le Dix」（意為第十號、代表品牌在巴黎的第一間店地址：喬治五世大道10號）。100m／NT$10,000（BALENCIAGA提供）

「No Comment」是揉和西班牙柏木、青翠綠意分子的馥郁芳香調香氣。100m／NT$10,000（BALENCIAGA提供）

團隊歷經15年的搜尋，最後終於在Balenciaga先生於1947年創作的「Le Dix」原版香水瓶身定案，作爲致敬。香水包裝盒復刻原始設計，品牌標識特意做舊於外部重新顯現，嵌置於BALENCIAGA標誌性工業灰的外盒內，成為時光印記的見證。

香氛系列香水掛飾。NT$14,900（BALENCIAGA提供）

香氛系列皮革香水盒（旅行尺寸用）。NT$10,200（BALENCIAGA提供）

香氛系列梳子。NT$23,500（BALENCIAGA提供）

香水系列的色調從清透的光感澄澈，漸至煙色迷離，最終歸於深邃的墨黑之境，沿著逐漸強化的光譜遞進；每款香水皆以複合香調結構雕琢，海洋調、花香調、辛香調等香氣，囊括了適應各種場景的氣息與情緒。

