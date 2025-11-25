BALLISTIK BOYZ東京壓軸開唱 喊話「我們是來創造傳說的！」

BALLISTIK BOYZ 喊話征服日本挑戰世界。 圖／LDH 愛夢悅

繼9月攻進台北小巨蛋後，放浪一族人氣團體BALLISTIK BOYZ（BBZ）23日於東京舉辦《ARENA LIVE 2025 “IMPACT” ～FINAL～》，作為第二章展開後的最終場，七人從觀眾席登場，松井利樹開場喊話：「在這個剛落成的場館，我們是來創造傳說的。」

深堀未來表示：「這是今年的集大成，也希望能成為第二章的起點。海外演出學到很多，這次的曲目安排也反映了那段經歷。」砂田將宏說：「我們會證明，現場就是我們最強的部分。」當晚也首度公開冬季新曲〈Winter Glow〉，加納嘉将告白「希望這首歌能成為你們生命中的重要一曲。」

日髙竜太換上夏威夷襯衫演出〈Shave Ice〉與〈SUMMER HYPE〉，砂田笑說：「雖然已經是冬天，但還是準備了夏天的歌。」演唱會後段他們也發送小禮物，與觀眾近距離互動。松井在演唱會尾聲感性告白：「BBZ已經七、八年了，也曾經什麼都不想管，但夢還在。我們會拿下日本，也會挑戰世界。」最後預告年底將化身樂團連演十場，並與PSYCHIC FEVER合體開唱。