BALLISTIK BOYZ東京開唱獻新曲 立志征服世界舞台再訪台灣

放浪一族人氣團體BALLISTIK BOYZ於23日在東京舉辦《ARENA LIVE 2025 “IMPACT” ～FINAL～》，這場演唱會作為第二章的最終壓軸，七名成員從觀眾席驚喜現身，瞬間點燃現場氣氛。成員松井利樹霸氣宣示：「在這個剛落成的場館，我們是來創造傳說的！」

BALLISTIK BOYZ首度公開冬季新曲〈Winter Glow〉，感動全場。（圖／LDH 愛夢悅提供）

演唱會以〈Get Wild〉及〈HIGHER EX〉兩首熱血歌曲揭開序幕。深堀未來分享：「這是今年的集大成，也希望能成為第二章的起點。」他提到，海外演出的經驗讓他們成長許多，此次曲目安排也融入了這些收穫。砂田將宏則充滿自信地表示：「我們會證明，現場就是我們最強的部分。」松井利樹補充：「我們很適合大場地，也有信心把任何場子變成一體。」

廣告 廣告

BALLISTIK BOYZ東京壓軸開唱，現場氣氛燃爆。（圖／LDH 愛夢悅提供）

BALLISTIK BOYZ也在現場首次公開冬季抒情單曲〈Winter Glow〉，加納嘉將溫暖表示：「希望這首歌能成為你們生命中的重要一曲。」除了抒情曲目，他們也帶來多首動感快歌。砂田將宏笑說：「雖然已經是冬天，但還是準備了夏天的歌。」隨後日髙以夏威夷襯衫造型演唱〈Shave Ice〉與〈SUMMER HYPE〉，並在場內發送小禮物，與粉絲近距離互動，現場熱力不斷。

BALLISTIK BOYZ 勁歌熱舞點燃全場熱情。（圖／LDH 愛夢悅提供）

接近尾聲時，成員們真情流露，坦言：「BBZ成立七、八年了，這段時間我們也曾跌倒，也曾覺得無所謂。但我們始終有個無法放棄的夢想。無論多不甘心、多辛苦，我們心中一直有個目標在追尋。有你們的支持，讓我們一步一步地更靠近夢想。今天我們能不能把那些至今還沒完成的事，呈現給你們看？」他們更喊話：「我們從哪裡出生，為了什麼站在這個舞台上，我們想讓你們親眼看到。」

全員穿上夏威夷襯衫，帶來夏日熱情歌曲。（圖／LDH 愛夢悅提供）

演唱會最後，BALLISTIK BOYZ宣布年底將化身樂團，在七天內連續演出十場，並於12月28日與同門團體PSYCHIC FEVER合作開唱。他們也立下目標，要拿下日本市場並挑戰世界舞台，同時表達對明年再訪台灣、與粉絲相聚的期待。

BALLISTIK BOYZ 立志挑戰世界舞台，並期待與台灣粉絲再會。（圖／LDH 愛夢悅提供）

延伸閱讀

影/北市牛排攤老闆嗨唱TWICE被嗆憨 下秒改唱蔡依林《日不落》

脫口「台灣人有錢又有閒」惹議 郭正亮直言：賴清德脫節了

影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣