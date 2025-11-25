BALLISTIK BOYZ東京開唱！高喊「要創造傳說」 預告年底計劃

BALLISTIK BOYZ在東京壓軸開唱。LDH 愛夢悅提供

繼9月份登上台北小巨蛋舞台後，放浪一族人氣團體BALLISTIK BOYZ 23日於東京舉辦《ARENA LIVE 2025 “IMPACT” ～FINAL～》，作為第二章展開後的最終場，七人從觀眾席登場開場，松井利樹喊出：「在這個剛落成的場館，我們是來創造傳說的。」

演唱會以〈Get Wild〉、〈HIGHER EX〉揭開序幕，深堀未來表示：「這是今年的集大成，也希望能成為第二章的起點。」同時補充：「海外演出學到很多，這次的曲目安排也有反映那段過程。」砂田將宏說：「我們會證明，現場就是我們最強的部分。」松井則提到：「我們很適合大場地，也有信心把任何場子變成一體。」

BALLISTIK BOYZ首度公開冬季抒情單曲〈Winter Glow〉。LDH 愛夢悅提供

他們也首度公開冬季抒情單曲〈Winter Glow〉，加納嘉將表示：「這首歌希望能成為你們生命中的重要一曲。」此外他們也準備許多動感快歌，砂田將宏笑說：「雖然已經是冬天，但還是準備了夏天的歌。」接著日髙換上夏威夷襯衫演出〈Shave Ice〉與〈SUMMER HYPE〉，並在場內發送小禮物，與粉絲們近距離互動。

演唱會接近尾聲時，成員們告白：「BBZ已經成立七、八年了。這段時間裡，我們也曾跌倒過，也曾有覺得什麼都無所謂的時候。但我們始終有個無法放棄的夢。就算再怎麼不甘心、再怎麼辛苦，我們心裡始終有個目標在追尋。在這樣的過程中，我們遇見了你們，有你們的支持，讓我們一步一步地更靠近夢想。我想問，今天我們能不能把那些至今還沒完成的事，呈現給你們看？」

演唱會接近尾聲時成員們告白。LDH 愛夢悅提供

最後更喊話：「我們從哪裡出生，為了什麼站在這個舞台上，我們想讓你們親眼看到。」更喊話目標會拿下日本，也會挑戰世界。演出最後預告年底的活動，他們將化身樂團在七天內連續演出十場，12月28日還要與同門的PSYCHIC FEVER合體開唱，他們也期待明年能再來台灣與粉絲們相見。



